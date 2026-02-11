박나래, 첫 경찰 출석…'매니저 갑질' 등 8개 사건 연루 [자막뉴스]

뉴스
신정은 기자
방송인 박나래가 전직 매니저들과의 법적 공방과 관련해 피고소인 신분으로 첫 경찰 조사를 받습니다.

박나래는 내일(12일) 오후 서울 강남경찰서에 출석해 첫 피고소인 조사를 받을 예정입니다.

현재 박나래가 연루된 사건은 강남경찰서 6건, 용산경찰서 2건 등 총 8건에 달하는 것으로 알려졌습니다.

이번 사태는 전직 매니저들이 박나래로부터 직장 내 괴롭힘과 특수상해, 대리처방 및 진행비 미지급 등 '갑질' 피해를 당했다고 주장하며 시작됐습니다.

이들은 지난해 12월 부동산 가압류 신청과 함께 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 박나래를 고소했습니다.

박나래 측도 전 매니저들을 공갈 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소했습니다.

경찰은 전 매니저들의 폭로로 불거진 불법 의료행위 의혹도 조사할 계획입니다.

박나래는 이른바 '주사이모' A씨로부터 불법 시술을 받았다는 의혹을 받습니다.

박나래와 동료 연예인들은 "의사인 줄 알았다"고 해명하며 불법 의료행위 의혹을 부인하고 있습니다.

경찰은 최근 A씨를 출국금지 조치한 한편, A씨 집과 차량 등을 압수수색해 의약품과 투약 장비, 고객 명부 등 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌습니다.

현재 박나래는 출연 중이던 프로그램에서 대부분 하차했는데, 디즈니+ 예능 '운명전쟁 49'에선 논란 이전에 사전 제작을 마쳐 출연 분량 편집 없이 나올 예정입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
