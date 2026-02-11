오스카 수상작 미리보자 …'씨네큐브 2026 아카데미 화제작 열전' 시작

이미지 확대하기

예술영화관 씨네큐브가 바로 오늘, 2월 11일(수)부터 3월 24일(화)까지 '씨네큐브 2026 아카데미 화제작 열전'을 개최한다.이번 '씨네큐브 2026 아카데미 화제작 열전'은 아카데미의 역사를 다시 쓴 놀라운 작품들이 선정되어 관객들의 기대감을 높이고 있다. 역대 최다 16개 부문 후보에 오른 라이언 쿠글러 감독의 '씨너스: 죄인들', 13개 부문 후보에 오른 폴 토마스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더', 9개 부문 후보에 오른 요아킴 트리에 감독의 '센티멘탈 밸류'까지 작품성과 화제성을 두루 갖춘 최고의 영화 12편이 상영될 예정이다.특히, '햄넷', '센티멘탈 밸류', '힌드의 목소리', '아르코'는 국내 개봉 전 이번 기획전을 통해 먼저 만나볼 수 있는 프리미어 상영이라 영화 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 프리미어 상영과 더불어 특별한 씨네토크도 마련됐다.'센티멘탈 밸류'는 2/14(토) 오후 4시에 프리미어 상영을 기념해 열리는 코미디언 원소윤과 민음사 해외문학팀 김민경 편집자와의 씨네토크가 예매 오픈 직후 매진되어 관객들의 뜨거운 열기를 입증했다. '센티멘탈 밸류'는 2/15(일) 16시에 뮤지션 김사월과 작가 이훤과의 2차 씨네토크, 2/18(수) 16시에는 '우정 도둑', '미워하는 미워하는 미워하는 마음 없이' 유지혜 작가와 씨네21 남선우 기자와의 3차 씨네토크, 2/22(일) 19시 정성일 영화평론가와의 4차 씨네토크도 마련되어 있어 영화를 보다 폭넓게 이해할 수 있는 소중한 시간이 될 전망이다.'씨네큐브 2026 아카데미 화제작 열전'은 2월 11일(수)부터 3월 24일(화)까지 광화문에 위치한 씨네큐브에서 열린다. 상영작은 씨네큐브 홈페이지와 모바일앱을 통해서 예매가 가능하며, 자세한 사항은 씨네큐브 홈페이지 또는 모바일앱, 공식 SNS 계정에서 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)