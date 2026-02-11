시술소 차려 의사 행세…제2프로포폴 에토미데이트 대량 판매 적발

▲ 경찰이 압수한 에토미데이트 및 현금

'제2의 프로포폴'로 불리는 전신마취제 '에토미데이트' 3만여 앰풀(약물이 든 용기)을 판매한 일당이 경찰에 덜미를 잡혔습니다.이들은 병의원처럼 보이는 시술소를 차리고 의사 행세까지 하면서까지 에토미데이트를 판매한 것으로 조사됐습니다.서울경찰청 마약범죄수사대는 에토미데이트 유통에 관여한 의약품 도매법인 대표 A 씨와 중간 유통책인 조직폭력배 B 씨 등 17명을 약사법 위반 등 혐의로 검찰에 송치했으며 이 중 10명은 구속 송치했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.A 씨 등 의약품 도매법인 관계자들은 2024년 10월부터 이듬해 6월까지 에토미데이트 총 3천160박스를 개당 10만∼25만 원에 B 씨 등에게 판매하고 4억여 원을 챙긴 혐의를 받습니다.개당 10㎖의 에토미데이트가 담긴 앰풀로 환산하면 총 3만 1천600개에 해당합니다.A 씨는 이 에토미데이트를 마치 베트남 등지로 수출한 것으로 위장하거나 본인이 모두 대표자인 2개 법인 간 거래로 꾸미는 등 정상적인 유통경로를 거친 것으로 속여 공급했습니다.경찰 추적을 피하고자 에토미데이트 포장재에 붙은 바코드 등 고유정보를 일일이 제거한 후 유통하고, 실제 물건은 현금을 받고 중간 유통업자에게 넘기는 치밀함도 보였습니다.B 씨 등 중간 유통책은 공급받은 에토미데이트를 박스당 30만∼35만 원에 판매자들에게 넘겼고, 판매책 C 씨 등 12명은 앰풀당 20만 원을 받고 44명에게 팔았습니다.C 씨 등은 강남구 청담동·삼성동 등에 불법 시술소를 운영하거나 '출장 주사' 형태로 영업한 것으로 파악됐습니다.아파트와 빌라에서 비밀스럽게 투약하거나, 피부과 의원인 양 시설을 꾸미기도 했습니다.투약과 판매를 보조할 간호조무사를 고용하는 것은 물론 흰 가운을 입고 의사 행세를 하는 모습도 보였습니다.해외 메신저를 통해 예약받고 차명 계좌를 쓰는 치밀함을 보였지만, 막상 영업소에는 응급 의료 장비도 갖추지 않은 채 위험한 영업을 했습니다.투약자들은 유흥업소나 무허가 택시인 '콜떼기' 등을 통해 알음알음 이곳을 찾았습니다.한 투약자는 19시간 동안 앰풀 50개를 연속 투약받는 심각한 오남용 실태가 확인되기도 했다고 경찰은 설명했습니다.다만 현재는 에토미데이트가 마약류로 분류되지 않아 투약자들에 대해서는 처벌이 어렵습니다.경찰은 이들을 대상으로 과태료 처분을 통보할 예정입니다.에토미데이트 오남용을 일삼은 병의원에 대한 수사를 이어오던 경찰은 작년 1월 '피부과처럼 꾸미고 에토미데이트를 투약하는 불법 시술소가 있다'는 첩보를 입수하고 수사에 착수했습니다.이후 여러 차례의 압수수색 등을 통해 도매법인부터 판매업자까지 이어지는 범행 전모를 밝혀냈습니다.범죄수익 환수를 위해 현금 4천900만 원을 압수하고, 자동차 등 합계 4억 2천300만 원에 대해 법원으로부터 기소 전 추징보전 결정을 받기도 했습니다.관세청과 관할 세무서에는 A 씨의 허위 수출 신고와 탈세 사실을 통보했습니다.이른바 '압구정 롤스로이스남'으로 불리는 남성에게 에토미데이트 등을 처방한 의사를 검거하는 등 관련 사건을 수사해오던 경찰은 에토미데이트를 마약류로 지정해야 한다고 식품의약품안전처에 요청해 제도 개선을 끌어냈습니다.에토미데이트는 오는 13일부터 마약류로 취급돼 마약류관리법의 적용을 받습니다.의사 등에는 구입·조제·투약·폐기 등 취급 보고 의무 등이 부과되고, 일반인 또한 단순 매입·투약·소지만 해도 형사처벌을 받게 됩니다.(사진=서울경찰청 마약범죄수사대 제공, 연합뉴스)