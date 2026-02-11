캐나다 서부 산골 학교 총기 난사…10명 숨지고 25명 부상

▲ 캐나다 국기
캐나다 서부 브리티시컬럼비아주의 한 소도시에서 총격 사건이 발생해 용의자를 포함해 최소 10명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.
보도에 따르면 사건은 현지시간 10일 밴쿠버에서 북쪽으로 약 1천 km 떨어진 소도시 텀블러 리지(Tumbler Ridge)의 한 중고등학교에서 발생했습니다.
텀블러 리지는 인구 약 2천400명의 산악마을로 사건이 발생한 중등학교에는 175명이 재학 중인 것으로 전해졌습니다.
학교에서 발생한 사건으로 용의자를 포함해 8명이 숨졌고, 이번 사건과 연관된 것으로 추정되는 인근 주택에서도 2명이 추가로 숨진 채 발견됐다고 AP통신은 전했습니다.
부상자는 25명 이상으로, 이중 2명은 생명이 위중한 것으로 알려졌습니다.
캐나다 연방경찰은 성명을 통해 사건 현장에서 발견된 용의자가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다고 밝혔습니다.
경찰은 현재 단독 범행인지, 아니면 또 다른 용의자 있는지를 확인하는 데 수사력을 모으고 있습니다.
경찰 당국은 인근 지역의 지원 병력까지 총동원해 현장을 통제하고 있으며, 주민들에게 집 밖으로 나오지 말고 실내에 머물 것을 강력히 권고했습니다.
