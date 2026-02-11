캐나다 서부 산골 학교 총기 난사…10명 숨지고 25명 부상

▲ 캐나다 국기

캐나다 서부 브리티시컬럼비아주의 한 소도시에서 총격 사건이 발생해 용의자를 포함해 최소 10명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.보도에 따르면 사건은 현지시간 10일 밴쿠버에서 북쪽으로 약 1천 km 떨어진 소도시 텀블러 리지(Tumbler Ridge)의 한 중고등학교에서 발생했습니다.텀블러 리지는 인구 약 2천400명의 산악마을로 사건이 발생한 중등학교에는 175명이 재학 중인 것으로 전해졌습니다.학교에서 발생한 사건으로 용의자를 포함해 8명이 숨졌고, 이번 사건과 연관된 것으로 추정되는 인근 주택에서도 2명이 추가로 숨진 채 발견됐다고 AP통신은 전했습니다.부상자는 25명 이상으로, 이중 2명은 생명이 위중한 것으로 알려졌습니다.캐나다 연방경찰은 성명을 통해 사건 현장에서 발견된 용의자가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다고 밝혔습니다.경찰은 현재 단독 범행인지, 아니면 또 다른 용의자 있는지를 확인하는 데 수사력을 모으고 있습니다.경찰 당국은 인근 지역의 지원 병력까지 총동원해 현장을 통제하고 있으며, 주민들에게 집 밖으로 나오지 말고 실내에 머물 것을 강력히 권고했습니다.(사진=게티이미지)