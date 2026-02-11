"에러 한꺼번에" 질타…'빗썸 오지급' 긴급 질의

<앵커>



가상자산 거래소 빗썸이 비트코인을 대규모로 오지급 했던 사태와 관련해 국회에서 긴급 현안질의가 열리고 있습니다. 여야 모두 빗썸의 관리 부실을 질타했고, 빗썸 대표는 머리 숙여 사과했습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



지난 6일 빗썸이 이벤트 보상금을 지급하는 과정에서 직원이 원 단위를 비트코인으로 잘못 입력해 60조 원대에 이르는 비트코인 62만 개를 잘못 지급한 사태.



국회 정무위원회가 진상 파악을 위한 긴급 현안 질의를 개최했습니다.



정무위원들은 여야 할 것 없이 빗썸의 가상자산 관리 부실을 질타했습니다.



[신장식/조국혁신당 의원 : (가상자산) 시장에 대한 신뢰가 한순간에 무너질 수 있다는 것을 보여주었고요. 휴먼 에러, 시스템 에러, 심지어 더 나아가 운영체계 에러까지 한꺼번에 보여준 사건이라고 생각을 합니다.]



[김상훈/국민의힘 의원 : 빗썸에서 원화 단위를 비트코인 단위로 혼동해서 오류 지급하는 것을 사전에 방지하는 시스템 자체가 가동되지 않았다는 게 굉장히 좀 놀라운 일이에요.]



국회에 나온 빗썸 이재원 대표는 이번 사태의 책임을 인정한다며 머리 숙여 사과했습니다.



[이재원/빗썸 대표이사 : 상심이 크셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다. 이번 사고의 최종 책임자로서 진심으로 머리 숙여 다시 한번 사과드리겠습니다.]



가상자산 거래소에 대한 감독을 강화할 필요가 있단 지적도 이어졌습니다.



[김남근/민주당 의원 : 이미 금융회사처럼 많은 국민들의 금융 자산들을 거래하는 곳에 대한 감독 과정에서, 이런 내부 통제 시스템이 안 갖춰 있는 것들에 대해서 왜 사전 점검을 못했는지에 대해서도 의문입니다.]



권대영 금융위원회 부위원장은 현행법상 금융회사가 아닌 가상자산 거래소에 대해서도 상시적인 감시가 될 수 있도록 관련 제도를 개선하겠다고 말했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이소영)