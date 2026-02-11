정교유착 합수본, 임종성 소환…"금품 수수 없었다"

<앵커>



통일교의 금품 수수 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 오늘(11일) 임종성 전 더불어민주당 의원을 피의자 신분으로 소환했습니다. 합수본은 임 의원에 대한 금품 수수 의혹과 함께 쪼개기 후원에 대해서도 조사할 것으로 보입니다.



보도에 신용일 기자입니다.



<기자>



정교유착 합동수사본부가 오늘 오전 9시쯤 임종성 전 더불어민주당 의원을 정치자금법 위반 혐의의 피의자 신분으로 소환했습니다.



경찰 국가수사본부에서 사건을 이첩받은 합수본이 임 전 의원을 소환한 건 이번이 처음입니다.



임 전 의원은 지난 2020년 4월 총선쯤 통일교 측으로부터 3천만 원의 금품을 받은 혐의를 받고 있습니다.



또, 임 전 의원은 지난 2020년 이뤄진 통일교의 '쪼개기 후원' 명단에도 이름을 올린 것으로 파악됐습니다.



임 전 의원은 조사 전 취재진을 만난 자리에서 금품 수수 여부를 묻는 질문에 "그런 건 전혀 없었다"며 혐의를 부인했습니다.



합수본은 오늘 오전 신천지에서 강사로 활동했던 조 모 씨도 참고인 신분으로 재소환했는데, 신천지 2인자로 불렸던 전 총무 고 모 씨의 횡령 혐의와 관련한 용처 등을 확인할 것으로 보입니다.



합수본은 또 고 전 총무와 이희자 근우회장, 김 모 변호사, 총회 섭외부장 등의 녹취 80여 건도 오늘 추가 확보한 것으로 파악됐습니다.



합수본은 녹취 내용을 분석해 실제 법조계와 정치권에 로비가 있었는지, 어떤 방식으로 로비가 이뤄졌는지 등을 확인할 것으로 보입니다.



