"지선 승리 위해 총단결"…"통합준비위 구성 동의"

어제(10일) 저녁 6월 지방선거 이전 조국혁신당과의 합당 추진을 중단한다고 밝힌 정청래 민주당 대표는 오늘(11일) 지선 승리에 집중하겠다고 밝혔습니다. 조국혁신당 조국 대표는 어제 민주당이 제안한 통합추진준비위 구성에 동의한다고 밝혔습니다.



박재연 기자입니다.



어제저녁 긴급 최고위원회의 이후 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의를 중단한다고 밝힌 정청래 민주당 대표.



오늘 최고위원회의에서 합당 논란으로 더 이상 당력을 소비할 수 없다며 지선 승리에 집중하겠다고 밝혔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 비 온 뒤 땅이 굳는다고, 이제 이를 전화위복의 기회로 삼아 지방선거 승리에 올인하겠습니다.]



논의 과정에서 당내 갈등이 불거진 데 대해서는 작은 차이였다며 단결을 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 우리 안의 작은 차이를 넘어 이제 오직 지방선거 승리를 위해 우리의 큰 같음을 바탕으로 총 단결하겠습니다.]



합당 논의 과정에서 정청래 대표에 날을 세웠던 비당권파 최고위원들도 오늘은 화합을 강조했습니다.



[이언주/민주당 의원 : 다소 무리한 일방적 의사결정을 견제하려고 하다 보니 강하게 주장한 경우도 있었습니다. 이 자리를 빌려서 송구하다는 말씀을 드립니다.]



조국 조국혁신당 대표는 어제 정청래 대표의 혁신당 당원들에 대한 사과를 받아들인다고 밝혔습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 비가 온 후 땅이 굳듯이 향후 양당 간의 연대와 단결이 강화되길 희망합니다.]



어제 정청래 대표가 제안한 통합추진준비위원회 구성 제안도 동의한다며, 상호 신뢰와 존중을 강화하는 방향으로 논의를 진행해야 한다고 강조했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 특정 정치인 개인과 계파의 이익의 관점에서 사안을 접근하면, 반드시 역효과가 납니다.]



다만, 정청래 대표가 어제 언급한 '연대'가 지방선거에서의 선거연대인지, 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 양당 간 회동이 이뤄지면 확인해 논의를 진행하겠다고 밝혔습니다.



