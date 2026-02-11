한국 제작진의 첫 할리우드 프로젝트 '프로텍터', 밀라 요보비치의 리얼 액션

각본에서부터 캐스팅, 제작, 배급까지 국내 제작 및 투자사가 미국 현지 스태프들과 함께한 첫 할리우드 제작 프로젝트로 화제를 모은 영화 '프로텍터'가 3월 국내 개봉을 확정했다.



'프로텍터'는 범죄 집단에게 납치된 딸 '클로이'를 72시간 안에 찾아야 하는, 미국 특수부대 요원 출신인 '니키 할스테드'(밀라 요보비치)의 숨 막히고 자비 없는 추격 액션을 그린 영화.



이 작품은 '제5원소'​, '레지던트 이블' 시리즈로 할리우드 대표 여전사로 자리매김한 배우 밀라 요보비치가 직접 선택한 한국 시나리오로, 국내 제작 및 투자사가 함께 완성한 첫 할리우드 프로젝트라는 점에서 이목을 집중시킨다.



밀라 요보비치는 ​'프로텍터'​에서 주인공 '니키' 역을 맡아 처절하고도 강렬한 리얼 액션을 예고한다. 72시간 안에 딸을 찾아야만 하는 극한의 상황 속, 자신의 모든 것을 걸고 움직이는 '니키'의 내면 연기는 물론 고난도 액션을 완벽하게 소화하며 관객들에게 뜨거운 전율과 탄성을 동시에 안길 예정이다.



이번에 공개된 런칭 포스터는 딸을 구하고자 하는 '니키'의 강인한 모습이 담겨 시선을 강탈한다. 특히 그의 눈빛에서는 딸을 납치한 이들을 절대 놓치지 않겠다는 흔들림 없는 전의가 느껴져, '니키'의 간절한 감정에 몰입하게 만드는 동시에 과연 그녀가 무사히 딸 '클로이'를 되찾을 수 있을지 궁금증을 자극한다.



또한 얼굴과 목 곳곳에 남은 상처와 핏자국은 ​"무자비한 72시간의 추격", "72시간 무호흡 추격 액션"​이라는 카피와 어우러지면서 쉴 틈 없이 이어지는 극한의 액션에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.



'프로텍터'​​는 제작사 아낙시온 스튜디오의 대표이자 국내 다양한 영화에 참여한 문봉섭 작가가 각본을 맡았고 '존 윅' 시리즈, '​스턴트맨', '발레리나' 등에 참여한 미국 최고의 스턴트 영화 제작사 '87노스 프로덕션'(87North Productions)이 무술팀으로 참여해 완성도를 높였다.



특히 국내 제작 및 투자사가 미국 현지 스태프들과 이뤄낸 첫 할리우드 제작 프로젝트라는 점에서 의미가 깊다. 또한 지난 2024년 11월 개최된 아메리칸 필름 마켓(AFM ·American Film Market)에서는 사전 프로모션을 통해 아마존, 넷플릭스 및 전 세계 80개국에 성공적인 프리 세일즈를 선보였고, 작년 진행된 제30회 부산국제영화제 '미드나잇 패션' 섹션에 공식 초청되어 뜨거운 관심을 받았다.



'프로텍터'는 오는 3월 국내 극장에서 만나볼 수 있다.







