일 정부, 조세이 탄광 유골 신원 확인에 "한국과 소통·적절히 대응"

▲ 일본 야마구치현 우베시에 있는 조세이 탄광 갱구 광장

일본 정부가 지난 6일 야마구치현 우베(宇部)시 조세이 탄광에서 추가로 발굴된 유골 신원 확인에 대해 "한국 정부와 소통하면서 적절히 대응할 것"이라는 입장을 밝혔습니다.11일 아사히신문에 따르면 우에노 겐이치로 후생노동상은 전날 기자회견에서 "관계 부처와 협력해 대응하고자 한다"며 이처럼 말했습니다.그는 지난 7일 유골 발굴을 위한 잠수 작업 중 타이완 잠수사가 사망한 것과 관련해서는 "유가족 여러분께 진심으로 애도를 표하고 싶다"고 밝혔습니다.조세이 탄광은 1942년 수몰사고로 조선인 136명과 일본인 47명 등 183명이 사망한 해저 탄광으로, 현지 시민단체 노력으로 작년 8월 잠수 조사에서 두개골과 대퇴부 뼈 등 인골 4점이 수습됐으며 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 올해 1월 정상회담에서 신원 확인을 위한 DNA 감정에 협력하기로 했습니다.일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰사고(水非常)를 역사에 새기는 모임'은 이달 3일부터 잠수 조사를 재개해 6일 다시 유골 발굴 성과를 올렸으나 타이완인 잠수사가 7일 사망하면서 작업이 중단됐습니다.(사진=연합뉴스)