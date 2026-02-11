"브리트니 스피어스 저작권 통매각…약 3천억 원 수준일 듯"

▲ 브리트니 스피어스

미국의 팝스타 브리트니 스피어스가 저작권 등을 포함한 제반 권리를 거액에 일괄 매각했다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 연예매체 TMZ가 10일(현지시간) 보도했습니다.NYT는 거래에 정통한 소식통을 인용해 스피어스 측이 뉴욕에 기반을 둔 음악·마케팅 전문업체 프라이머리 웨이브에 카탈로그 권리를 매각했다고 전했습니다.카탈로그는 아티스트나 작곡가가 커리어 전반에 걸쳐 쌓아온 '음악적 자산 묶음'을 뜻합니다.저작권과 실연권료를 포함한 음악에 대한 제반 권리를 하나의 포트폴리오처럼 취급하는 용어입니다.구체적인 액수나 거래의 정확한 내용은 확인되지 않았다고 NYT는 전했습니다.연예매체 TMZ는 거래 규모가 2023년 당시 팝스타 저스틴 비버의 저작권 매각 수준과 비슷하다고 보도했습니다.비버는 2억 달러(현재 약 2천911억 원)에 카탈로그 권리를 넘긴 바 있습니다.미국 대중음악계에선 스피어스나 비버처럼 저작권에 대한 제반 권리를 일괄 매각하는 분위기가 팽배합니다.저작권을 연금처럼 나눠서 받기보다는 한 번에 거액을 챙기는 걸 선호하는 경향이 반영된 결과입니다.이들을 비롯해 노벨문학상까지 받은 '포크계의 전설' 밥 딜런, '록의 대부'로 통하는 브루스 스프링스틴, 배우 겸 가수 저스틴 팀버레이크, '라틴팝의 여왕' 샤키라 등이 카탈로그 권리를 매각했습니다.스피어스는 1990년대 후반부터 2000년대 세계 팝계를 호령한 빅스타입니다.'베이비 원 모어 타임'(Baby One More Time), '웁스!…아이 디드 잇 어게인'(Oops!…I Did It Again), '톡식'(Toxic)과 같은 곡으로 그 시대를 주름잡았습니다.한때 마돈나에 비견되는 인기를 구가한 그는 잦은 악물 남용, 부모와의 갈등과 소송전, 기내 소동 등 여러 구설에 오르며 2000년대 후반부터 내리막길을 걸었습니다.2016년 발매한 정규앨범 '글로리'(Glory) 이후부터는 거의 활동하지 않고 있습니다.스피어스는 지난 2024년 인스타그램에 "나는 절대 음악계로 돌아가지 않을 것"이라고 썼고, 지난달에는 "다시는 미국에서 공연하지 않겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=게티이미지)