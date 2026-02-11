화사, 박정민 아닌 성시경과 '굿 굿바이' 듀엣 댄스…TV 최초 공개

가수 성시경과 화사가 함께 꾸민 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 듀엣 무대가 TV 최초로 공개된다.



성시경의 지난 25년 음악 인생을 총망라한 SBS '설 특집 콘서트 성시경'이 설 연휴 첫 날인 오는 14일(토) 밤 8시 30분에 방송된다.



'설 특집 콘서트 성시경'은 '올 매진'을 기록했던 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 '콘서트 성시경'의 TV판으로, 데뷔 25주년을 맞이한 성시경의 음악 타임라인을 그대로 따라가는 유일무이한 콘서트다.



1집에 수록됐던 히트곡 '처음처럼'부터 '우린 제법 잘 어울려요', '좋을 텐데', '거리에서', '안녕 나의 사랑', '너의 모든 순간', '희재' 등 성시경을 대표하는 히트곡들이 TV를 수놓는다. 이 자리에서 성시경은 본인이 가장 아끼는 곡 중 하나인 '태양계' 무대도 선보인다. 성시경은 '태양계'에 대해 "작곡가 강승원 형님이 술자리에서 불러주던 곡이었는데 제가 부르고 싶다고 했다. 영원히 가까이 갈 수 없는, 매일 밤 고통스럽게 보이는 거리의 존재를 그리는 곡인데, 요즘 곡이 아닌 느낌"이라고 소개해 눈길을 끌었다.



특히 이번 방송에는 성시경과 스페셜 게스트 마마무 화사와의 파격 듀엣 무대가 최초로 공개된다. 화사의 파트너로 낙점된 성시경은 화사의 히트곡 '굿 굿바이' 무대를 함께 꾸며 모두를 깜짝 놀라게 하는 듀엣 댄스를 선보일 예정이다.



재방송, OTT 공개 없이 오직 TV 본 방송으로만 만날 수 있는 SBS '설 특집 콘서트 설시경'은 오는 14일 토요일 밤 8시 30분에 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)