뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금융당국, 오늘부터 빗썸 외 가상자산 거래소 4곳도 현장 점검

최승훈 기자
작성 2026.02.11 11:31 조회수
금융당국, 오늘부터 빗썸 외 가상자산 거래소 4곳도 현장 점검
▲ 이찬진 금융감독원장(오른쪽)과 권대영 금융위원회 부위원장이 11일 국회에서 열린 정무위원회의 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태를 놓고 벌인 긴급 현안질의에 참석, 얘기를 나누고 있다.

금융위원회와 금융감독원, 금융정보분석원(FIU)은 오늘(11일) 가상자산 거래소 빗썸의 '비트코인 오지급' 사태로 드러난 리스크와 관련해 업비트·코인원·코빗·고팍스 등 빗썸 외 4개 거래소 대상으로 현장점검에 착수했습니다.

이날 금융당국이 국회 정무위원회에 보고한 '빗썸 사태 관련 현황'에 따르면 금융당국과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)를 중심으로 구성된 '긴급대응반'은 이날부터 이들 거래소의 보유자산 검증 체계와 내부통제 전반을 점검합니다.

점검에서 파악된 미비점은 향후 닥사 자율규제 및 가상자산 2단계 입법에도 반영하기로 했습니다.

가상자산 거래소에도 금융회사에 준하는 내부통제 기준을 마련하고, 외부기관의 주기적인 가상자산 보유 현황 점검을 의무화하는 방안 등이 추진될 것으로 보입니다.

전산사고 등 이용자 피해 발생 시 무과실 손해배상 책임을 부과하는 방안도 검토됩니다.

금감원은 빗썸의 이용자 보호 및 자금세탁방지 의무 위반 등을 점검하기 위해 전날 현장점검을 검사로 격상했습니다.

고액 거래 발생 시 이상거래 탐지를 위한 적절한 체계가 구축돼 있는지 등을 살펴보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지