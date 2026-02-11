한·이탈리아 통상 회담…반도체·AI 협력 강화

▲ 박정성 산업통상부 통상차관보

한국과 이탈리아가 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단산업 협력을 강화합니다.산업통상부는 오늘(11일) 정부서울청사에서 박정성 산업부 통상차관보와 마리아 트리포디 이탈리아 외교국제협력부 차관이 양자 면담을 갖고 지난달 한·이탈리아 정상회담 성과를 실질적인 협력 사업으로 연계하기 위한 방안을 논의했다고 밝혔습니다.이 자리에서 양국은 민간 협력 강화를 위해 지속 가능한 비즈니스 플랫폼을 구축하고 기업 투자 환경 개선을 통한 상대국 진출 기회를 확대하는 기반 조성이 필요하다는 점에 공감했습니다.아울러 반도체, AI 등 첨단산업 분야의 협력 강화를 위한 과제를 발굴하고 이를 이행하기 위한 일정 등에 대해서도 의견을 교환했습니다.또한 양국은 핵심광물 공급망 강화를 목표로 아프리카 등 제3국 공동 진출을 위해 협력하기로 했습니다.양국은 앞으로도 소통 채널을 상시 가동해 정상회담 후속 조치 이행 상황을 정기적으로 점검하는 등 산업·통상 분야의 전략적 파트너십을 공고히 구축해 나가기로 합의했습니다.박 차관보는 "이번 면담은 19년 만의 이탈리아 정상 방한 성과를 차질 없이 이행하기 위해 초석을 다지는 자리"라며 "최근 이탈리아가 도입한 신규 세액공제 제도와 관련해 한국이 배제되지 않도록 해결되는 등 한국 기업의 이탈리아 진출 불확실성이 해소되고 정상회담 시 강조한 미래산업 협력이 결실을 맺도록 협조를 부탁한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)