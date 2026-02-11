삼성 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 출시

▲ 삼성 '비스포크 AI 스팀' 출시

삼성전자가 한국 가정에 최적화된 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기를 출시합니다.글로벌 로봇청소기 시장을 중국이 주도하는 가운데 강력한 흡입력과 인공지능(AI) 기반 고도화된 주행 성능, 보안 설루션으로 'K-로봇청소기'의 존재감을 높이겠다는 전략입니다.문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 오늘(11일) 서울 삼성 강남에서 열린 신제품 미디어 브리핑에서 "삼성전자는 항상 최고의 성능을 구현하기 위해 노력해 왔다"며 "오랜 기간 준비한 제품인 만큼 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다"고 제품을 소개했습니다.신제품은 기존 대비 최대 2배 강력한 10W(와트) 흡입력을 갖춰 미세먼지는 물론 머리카락까지 깨끗하게 흡입할 수 있습니다.집 안 벽면과 구석까지 꼼꼼하게 청소하는 '팝 아웃 콤보' 기능도 새롭게 갖췄습니다.'팝 아웃 물걸레'로 벽면까지 밀착해 걸레질하고, '팝아웃 사이드 브러시'가 모서리와 구석의 먼지를 꼼꼼하게 흡입합니다.또 최대 45㎜ 높이의 단일 문턱을 넘을 수 있는 '이지패스 휠'이 적용돼 매트나 문지방이 있어도 자유롭게 주행할 수 있습니다.AI 사물·공간 인식 기능도 진화했습니다.RGB(적·녹·청) 카메라 센서와 적외선(IR) 발광다이오드(LED)를 통해 물처럼 투명한 액체도 인식해 회피하거나 집중 청소합니다.'스팀 청정스테이션'은 100℃의 스팀으로 물걸레 표면의 세균을 99.999% 살균하고, 냄새까지 제거해 물걸레를 위생적으로 관리합니다.물걸레 세척판의 먼지와 오염물을 자동으로 제거하는 '셀프 클리닝 세척판'이 새롭게 적용됐고, 자동으로 급수하고 오수를 배수관으로 배출하는 자동 급배수 모델도 갖췄습니다.삼성전자의 보안 설루션 '녹스 매트릭스'와 '녹스 볼트'가 탑재돼 보안 설루션 또한 강화했습니다.문 부사장은 "보안은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "오랜 기간 스마트폰을 개발하며 축적된 기술과 경험을 바탕으로 발전시킨 녹스 보안 체계를 적용해 안심하고 사용할 수 있다"고 강조했습니다.삼성전자는 비스포크 AI 스팀 구매부터 설치, 제품 관리, 애프터서비스(A/S)까지 전문성과 기술력을 기반으로 한 프리미엄 서비스를 제공할 방침입니다.가전 구독 서비스 'AI 구독클럽'을 통해 신제품을 초기 비용 부담 없이 구매할 수 있으며, 삼성전자 로지텍의 공식 가구 리폼 전문 협력사와 설치 전문 협력사가 환경에 맞는 설치를 지원합니다.임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "설치부터 A/S까지 전반적인 생태계를 만드는 게 새로운 장이라고 생각한다"며 "제품을 팔고 끝나는 게 아니라 시스템 자체가 달라져야 한다"고 설명했습니다.그러면서 "중국 업체의 로봇청소기가 많이 발전돼 있고, 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 것도 사실"이라면서도 시장 목표로 "1등을 해야 한다"고 말했습니다.임 부사장은 "신제품은 로봇청소기 핵심 기능을 강화하는 한편 강력한 보안으로 고객의 불안을 근본적으로 해소하는 K-로봇청소기"라며 "믿고 맡길 수 있는 삼성전자만의 안심 서비스로 로봇청소기 시장의 주도권을 확보할 것"이라고 강조했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)