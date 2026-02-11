배현진 "껄끄러운 시당 위원장 징계할 수 있지만 민심 징계 못해"

▲ 국민의힘 배현진 의원이 11일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석하며 입장을 밝히고 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회에 제소된 배현진 의원이 "공천권은 중앙 지도부의 전유물이 아니다"라며 "마음에 맞지 않는 껄끄러운 시당 위원장을 징계할 수는 있지만 민심은 징계하지 못한다"고 밝혔습니다.배 의원은 오늘(11일) 오전 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석하며 "윤리위가 상식적이고 합리적인 판단을 할 거라고 생각한다"면서도 "염려되는 건 제명, 탈당 문제가 아니라 윤리위가 저에게 당원권 정지 결정을 내려서 한창 서울시 선거 준비하고 있는 서울시당 공천권 심사를 일제히 중단시켜 6개월간 쌓아온 조직을 해산하는 길로 가는 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "공천권은 중앙당 지도부의 전유물이 아니고 국민과 시민의 것"이라며 "저를 정치적으로 단두대에 세워 마음에 맞지 않는 껄끄러운 시당 위원장을 징계할 수는 있지만 민심은 징계하지 못한다"고 말했습니다.또 "오늘 오전 회의에서 저를 제소한 당협위원장이 (제소 내용을) 설명하는 과정에서도, 사실과 아닌 내용과 추정, 오해가 섞인 게 있어 근거가 희박하다는 당협위원장의 지적도 있었다"고 밝혔습니다.어젯밤 서울시당 윤리위원회가 내린 보수성향 유튜버 고성국 씨 '탈당 권유' 결정에 대해선 "이의 신청하겠다고 한 건 확인은 못했지만 서울시당의 일관된 입장은 국민과 시민의 마음에 합당한 마음으로 가는 것"이라며 "중앙당이 처리하기 힘든 숙제를 서울시당 윤리위원회가 용기있게 했다고 생각한다"고 밝혔습니다.앞서 배 의원은 한동훈 전 대표 징계를 반대하는 입장문 작성을 주도하면서 반대 의견이 서울시당 전체의 의사인 것처럼 왜곡했다는 내용 등으로 윤리위에 제소됐습니다.또 서울시당 윤리위원회는 어젯밤 유튜버 고성국 씨에 대해 "내란죄로 처벌받은 전직 대통령들을 미화하고, 법원 난입 폭력 사태를 옹호한 발언은 공당의 당원으로서 결코 묵과할 수 없는 해당 행위"라며 '탈당 권유' 징계를 의결했습니다.(사진=연합뉴스)