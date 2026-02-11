독일, 1998년부터 루지 여자 1인승 '8회 연속 금메달'

▲ 루지 금메달 독일 타우비츠

썰매 종목에 강한 독일이 동계올림픽 루지 여자 1인승에서 8회 연속 금메달을 따냈습니다.율리아 타우비츠(독일)는 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 루지 여자 1인승에서 3분 30초 625의 기록으로 우승했습니다.이로써 독일은 동계올림픽 루지 여자 1인승에서 1998년 나가노 대회부터 8회 연속 금메달을 획득했습니다.독일은 이 대회 전까지 동독과 서독 시절을 포함해 동계올림픽 루지에서 나온 금메달 52개 중 38개를 가져갔을 정도로 이 종목에 강합니다.봅슬레이 강국이기도 한 독일은 봅슬레이에서는 2022년 베이징 동계올림픽까지 금메달 53개 중 22개를 쓸어갔습니다.독일의 루지 여자 1인승 8회 연속 금메달은 현재 동계올림픽에서 진행 중인 특정 국가의 세부 종목 연속 우승 기록입니다.중단된 기록으로는 러시아가 소련 시절을 포함해 피겨스케이팅 페어 종목에서 1964년 인스부르크 대회부터 2006년 토리노 대회까지 12회 연속 우승한 기록이 있습니다.단 이 12회 연속 우승에는 2002년 솔트레이크 대회에서 캐나다 조와 공동 금메달을 따낸 사례가 포함돼 있습니다.2002년 대회에서 '금메달 독식'이 끝난 것으로 치더라도 1964년부터 1998년 나가노 대회까지 10회 연속 러시아 선수들이 이 종목 금메달을 차지했습니다.하계 올림픽에서는 10회 연속 금메달이 진행 중인 기록 가운데 최다에 해당합니다.바로 한국 여자 양궁이 단체전에서 1988년 서울 대회부터 2024년 파리까지 10회 연속 금메달을 따냈습니다.여자 양궁 단체전은 1988년 서울 대회에서 처음 정식 종목이 됐기 때문에 한국 이외 나라는 우승한 적이 없습니다.중국은 다이빙 여자 3ｍ 스프링보드에서 역시 1988년 서울부터 2024년 파리까지 궈징징, 우민샤 등을 앞세워 10회 연속 우승을 달성했습니다.중국은 또 탁구 여자 단식에서도 정식 종목이 된 1988년부터 2024년까지 10회 연속 금메달을 따냈습니다.미국은 수영 남자 400ｍ 혼계영에서 1984년 로스앤젤레스 대회부터 2021년 도쿄까지 10연패를 이뤘지만, 2024년 파리 대회에서는 중국에 밀려 2위로 내려섰습니다.다만 미국은 1980년 모스크바 대회에 불참했던 경우를 제외하면 1960년 로마 대회부터 2021년 도쿄까지 출전한 대회 기준으로 15회 연속 이 종목 금메달을 독식했습니다.지금은 중단된 사례까지 더하면 미국이 육상 남자 장대높이뛰기에서 1896년 1회 올림픽부터 1972년 뮌헨 대회까지 무려 16회 연속 금메달을 가져간 것이 최장 기록입니다.(사진=AP, 연합뉴스)