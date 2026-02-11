메달 따놓고도 침울하더니…"저 사실 바람 피웠어요" 뜬금 고백 [자막뉴스]

뉴스
이현영 기자
작성 2026.02.11 13:21
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 바이애슬론에서 동메달을 획득한 노르웨이 선수가 여자친구 몰래 바람을 피운 사실을 고백해 화제입니다.

AP통신 등 외신에 따르면 노르웨이 바이애슬론 선수인 28살 스툴르라 홀름 레그레이드가 바이애슬론 남자 20㎞ 개인전에서 3위를 차지한 뒤 진행한 인터뷰에서 여자친구에게 공개 사과했습니다.

레그레이드는 현지시간 10일, 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 대회 바이애슬론 남자 20㎞ 개인전에서 52분19초8을 기록해 동메달을 획득했습니다.

지난 2022년 베이징 대회에서 금메달을 딴 레그레이드는 두 대회 연속 메달 획득에 성공한 겁니다.

하지만, 경기 후 인터뷰에 나선 레그레이드의 표정은 그리 밝지 않았습니다.

레그레이드는 오히려 "반성할 게 있다"며 "6개월 전 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었지만, 3개월 전, 인생 최대 실수를 범했다"고 털어놨습니다.

여자친구를 배신하고 바람을 피웠다는 겁니다.

레그레이드는 일주일 전 여자친구에게 이 사실을 고백했다고도 했습니다.

레그레이드는 "많은 사람이 이제부터 자신을 다르게 볼 거라고 생각하지만, 자신은 오직 그녀밖에 보이지 않는다. 지금와서 이런 말을 하는 게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠지만, 최근 들어 자신에게 운동은 뒷전이 됐다"고 했습니다.

그러면서도 "이 기쁨을 그녀와 함께 나누고 싶다"고 울먹였습니다.

그러면서 자신이 "이 같은 발언을 한 게 이기적인 행동이었을지도 모르지만 자신은 제정신이 아니"라며 "금메달을 딴 요한 올라브 보튼의 하루를 망치지 않았길 바란다"고 사과하기도 했습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
