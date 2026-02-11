뉴스
'변사 현장 조롱' 현직 경찰관, 형사 입건…경찰청 "수사·감찰 지시"

제희원 기자
'변사 현장 조롱' 현직 경찰관, 형사 입건…경찰청 "수사·감찰 지시"
▲ 경기 안산상록경찰서 전경

자신의 SNS에 사망 사건 현장 사진을 올리고 고인을 조롱하는 글을 남겼다가 직위해제 된 현직 경찰관이 경찰 수사를 받게 됐습니다.

경기 안산상록경찰서는 공무상 비밀 누설 혐의로 입건된 광명경찰서 소속 A 경위를 형사 입건했다고 밝혔습니다.

A 경위는 지난 6일 광명에서 발생한 변사사건 현장에 출동했다가 촬영한 현장 사진을 자신의 SNS 올리며 "이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?"이라는 문구를 쓴 혐의를 받고 있습니다.

A 경위는 스스로 부적절하다고 판단해 게시물을 당일 삭제했으나, 캡처본이 퍼져 나가면서 논란이 일었습니다.

SBS 보도를 통해 이런 사실이 알려지자 경찰청은 어제(10일) A 경위를 직위 해제하고 수사와 감찰 조사를 지시했다고 밝혔습니다.

광명경찰서장은 A 경위에 대한 수사를 의뢰했고, 이에 따라 인접서인 안산상록경찰서가 수사에 착수했습니다.

상급기관인 경기남부경찰청은 A 경위를 상대로 감찰을 진행하고 있습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
