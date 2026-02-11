옥스퍼드 전진우, 잉글랜드 무대 데뷔…버밍엄 백승호 어깨 부상

▲ 한국 취재진과 화상 인터뷰하던 전진우

공격수 전진우(26)가 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부리그) 옥스퍼드 유나이티드 유니폼을 입은 지 5경기 만에 드디어 첫선을 보이고 유럽 무대 데뷔전을 치렀습니다.전진우는 오늘(11일) 영국 옥스퍼드 카삼 스타디움에서 열린 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 32라운드 노리치 시티와 홈 경기에서 팀이 3대 0으로 뒤져있던 후반 11분 에이도모 에마쿠와 교체로 출전했습니다.전진우는 경기가 끝날 때까지 34분을 뛰었습니다.전진우는 지난달 K리그1 챔피언 전북 현대를 떠나 옥스퍼드로 이적해 유럽 진출을 이뤘습니다.하지만 이후 4경기 동안 경기에 나서지 못했습니다.3경기에서는 교체 선수 명단에 들었으나 끝내 출전 기회를 얻지 못했고, 한 경기에서는 명단에서 빠졌습니다.옥스퍼드는 노리치의 모하메드 투레에게 킥오프 휘슬이 울린 지 1분 만에 선제 결승 골을 내준 뒤 전반 19분과 후반 2분에도 잇달아 실점해 해트트릭을 허용하고 끌려갔습니다.그러자 마침내 전진우에게 출격 명령이 떨어졌습니다.전진우는 활발하게 그라운드를 누볐으나 공격 포인트는 올리지 못했습니다.후반 31분 한 차례 시도한 슈팅은 골문을 벗어났습니다.축구 통계 매체 풋몹에 따르면 전진우는 이날 14번 공을 잡았고, 패스 성공률 88%(8회 시도, 7회 성공)를 기록했습니다.옥스퍼드도 최근 4경기 연속 무승(1무 3패)의 부진을 이어가며 승점 28(6승 10무 16패)로 24개 팀 중 강등권(22∼24위)인 23위에 머물렀습니다.같은 리그의 버밍엄 시티에서 뛰는 국가대표 중앙 미드필더 백승호(28)는 웨스트 브로미치 앨비언과의 홈 경기에 선발 출전했다가 어깨를 다쳐 전반 15분 만에 교체됐습니다.백승호는 전반 12분 카이 바그너의 코너킥을 헤더로 연결해 선제골을 넣는 듯했습니다.하지만 공이 수비수 캘럼 스타일스 손에 맞고 나서 골키퍼가 쳐냈는데 핸드볼 반칙이 선언되지 않았습니다.게다가 백승호는 헤딩슛 후 착지 과정에서 왼 어깨에 충격을 받아 한동안 일어서지 못했고, 토미 도일과 교체됐습니다.버밍엄 지역 소식을 전하는 버밍엄라이브에는 백승호가 고통스러워하면서 유니폼 상의로 왼팔을 고정하는 모습의 사진이 실렸습니다.백승호의 부상 정도는 알려지지 않았습니다.백승호는 지난해 11월에도 미들즈브러와 정규리그 15라운드 원정 경기에서 전반 5분 만에 어깨를 다쳐 국가대표팀의 A매치 2연전에 참여하지 못한 바 있습니다.버밍엄은 후반 추가시간에도 바그너의 코너킥을 아우구스트 프리스케가 머리로 받아 넣으나 데머레이 그레이의 오프사이드가 선언돼 득점이 취소되면서 결국 0대 0으로 비겼습니다.버밍엄은 승점 46(12승 10무 10패)으로 10위에 자리했습니다.(사진=화상 인터뷰 캡처, 연합뉴스)