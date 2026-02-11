뉴스
'희귀암 완치' YB 윤도현, 건강 악화로 공연 연기 "무거운 마음"

SBS 뉴스
작성 2026.02.11 10:20 조회수
'희귀암 완치' YB 윤도현, 건강 악화로 공연 연기 "무거운 마음"
밴드 YB 윤도현이 건강 악화로 공연을 연기했다.

YB 소속사 디컴퍼니는 10일 공식 SNS를 통해 오는 14일과 15일 예정됐던 'YB 리마스터드 3.0:오디세이' 울산 공연을 연기한다고 밝혔다. 해당 공연은 3월 28일과 29일 울산 KBS홀에서 열릴 예정이다.

공연 연기의 이유는 윤도현의 건강 악화 때문이다. 소속사는 "윤도현은 지난주부터 감기 증세가 있어 공연을 준비하는 과정에서 병원 진료 및 치료를 병행하며 컨디션 회복을 위해 최선을 다해왔다. 그러나 주말 공연 후 목 상태가 급격히 악화돼 당분간은 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다"고 설명했다.

이어 "아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다"고 덧붙였다.

윤도현은 이런 소속사 공지를 자신의 SNS에 공유하며 "너무나 무거운 마음"이라고 심경을 전했다. 그러면서 "치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 꼭 돌아오겠다. 고압산소치료, 수액치료 등 처음 해보는 치료를 매일 하는 중"이라고 설명했다.

윤도현은 2021년 건강검진으로 희소 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받았다. 이후 3년간의 투병 끝에 지난 2024년 "희귀암으로 투병 중이었으며 최근 완치 판정을 받았다"고 밝힌 바 있다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

