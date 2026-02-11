"날 죽여줘" 아내의 부탁…모텔서 발견된 500만 원

▲ 경찰 마크

골수암 의심 소견을 받은 아내와 함께 동반자살을 시도했다가 실패하자 아내를 목 졸라 살해한 60대 기초생활수급자가 경찰에 붙잡혔습니다.충북 보은경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 오늘(11일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 9일 오후 9시 보은군 보은읍의 한 모텔에서 아내 B(60대) 씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받습니다.그는 이튿날 오전 아내가 숨진 것 같다며 119에 신고했고, 병원 측의 사망진단서 발급 과정에 입회한 경찰이 뒤늦게 신고한 경위를 추궁하자 범행을 실토한 것으로 알려졌습니다.경찰 조사에서는 "생활고를 겪던 중 아내의 건강까지 악화해 범행을 저질렀다"고 진술했습니다.그는 "아내와 동반자살을 결심하고 같이 수면유도제를 다량 먹었으나 잠에서 깬 아내가 저도 깨운 뒤 살해해달라고 했다"고 밝혔습니다.B 씨는 건강 악화로 제대로 걷지 못하는 상태였으며, 사건 당일 청주의 한 병원에서 "골수암이 의심되니 더 큰 병원에 가보라"는 소견을 받자 A 씨와 함께 신변을 비관한 것으로 알려졌습니다.A 씨 부부는 이후 자택에서 자신들의 장례비용 500만 원을 챙긴 뒤 모텔로 이동해 동반자살을 시도한 것으로 조사됐습니다.기초생활수급자인 A 씨 부부는 자녀 없이 원룸에서 단둘이 지내온 것으로 알려졌습니다.경찰은 조만간 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)