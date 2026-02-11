[자막뉴스] "아빠는 트럼프가 왜 좋은데?"…'정치 얘기'하다 딸 살해한 아빠

미국 텍사스주를 방문한 20대 영국인 여성이 자신의 아버지 집에서 아버지와 말다툼을 벌이다 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했습니다.



현지시간 10일 BBC 등 외신에 따르면, 지난해 1월 10일 23살 영국인 루시 해리슨은 텍사스주 프로스퍼에 있는 아버지 크리스 해리슨의 집에서 가슴에 총상을 입고 숨졌습니다.



사건 이후 열린 검시재판에서는 부녀간의 갈등이 사건의 배경이 되었다는 증언이 나왔습니다.



루시의 남자친구는 사건 당일 아침, 두 사람이 도널드 트럼프 미국 대통령과 총기 소유 문제를 두고 심하게 말다툼을 벌였다고 전했습니다.



남자친구의 증언에 따르면, 말다툼 중 딸이 트럼프 대통령의 성추문 사건을 언급하며 "내가 그 상황에 있는 여자였고 성폭행을 당했다면 어떻게 느끼겠느냐"고 물었습니다.



이에 아버지가 "함께 사는 다른 두 딸이 있으니 크게 신경 쓰지 않을 것"이라고 답하며 갈등이 깊어진 것으로 알려졌습니다.



사건은 루시와 남자친구가 공항으로 출발하기 약 30분 전 발생했습니다.



아버지가 딸의 손을 잡고 1층 침실로 들어간 지 약 15초 만에 총성이 울렸고, 딸은 욕실 입구 바닥에서 숨진 채 발견됐습니다.



아버지 크리스는 법원에 제출한 진술서를 통해 "딸과 총기 관련 뉴스를 보다가 총을 보여주기 위해 침실로 갔다"며 "9㎜ 반자동 권총을 들어 올리는 순간 발포가 일어났다"고 주장했습니다.



본인이 방아쇠를 당겼는지는 기억나지 않는다고도 했습니다.



크리스는 과거 알코올 중독 치료 이력이 있으며,사망 당일 딸의 출국을 앞두고 불안한 마음에 약 500mL의 와인을 마셨다고 인정했습니다.



검시관은 이 같은 증언들을 바탕으로 현지시간으로 11일 최종 결론을 내릴 예정입니다.



