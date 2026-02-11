컬링·스키 점프서 나란히 오누이가 금메달 합작

▲ 왼쪽부터 이사벨라 브라노와 라스무스 브라노

이미지 확대하기

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 남매가 금메달을 합작한 사례가 2개 종목에서 나왔습니다.스웨덴의 라스무스 브라노, 이사벨라 브라노는 11일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 컬링 믹스더블 결승에서 미국의 코리 드롭킨, 코리 티시 조를 6-5로 꺾고 우승했습니다.브라노 남매는 2024년 세계선수권에서도 이 종목 정상에 오른 강호입니다.아버지 마츠 브라노의 권유로 컬링을 시작했으며 이후로도 아버지 지도를 받으며 세계 정상급 선수로 성장했습니다.1994년생 라스무스는 2018년 평창 동계올림픽 남자 단체전 은메달, 2022년 베이징 대회 단체전 금메달에 이어 3회 연속 올림픽 메달리스트가 됐습니다.3살 어린 이사벨라는 이번에 처음 올림픽 시상대에 섰습니다.브라노 남매는 이번 대회 예선에서 2승 3패로 부진하다가 결국 5승 4패, 4위로 힘겹게 4강에 진출했습니다.이날 이탈리아 프레다초에서 열린 스키점프 혼성 단체전에서는 슬로베니아가 금메달을 획득했습니다.4명으로 구성된 슬로베니아 팀에는 도멘 프레브츠, 니카 프레브츠 남매가 포함됐고 슬로베니아는 1천69.2점으로 여유 있게 우승했습니다.2위 노르웨이가 1천38.3점, 3위 일본은 1천34.0점으로 슬로베니아와 차이가 크게 났습니다.이로써 오빠인 도멘은 자신의 첫 올림픽 메달을 금빛으로 장식했고, 동생 니카는 여자 노멀힐 은메달에 이어 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었습니다.프레브츠 집안은 유명한 '스키 점프' 가문입니다.이들은 5남매인데 첫째인 페트르가 2022년 베이징 동계올림픽 혼성 단체전 금메달, 라지힐 단체전 은메달, 2014년 소치 대회에서 개인전 노멀힐 은메달, 라지힐 동메달을 획득했습니다.또 둘째 체네가 2022년 베이징 대회에서 형인 페트르와 함께 라지힐 단체전 은메달을 합작했습니다.여기에 셋째 도멘과 넷째 니카가 이번 대회 메달을 따내면서 5남매 중 4명이 스키 점프로 올림픽 메달리스트가 됐습니다.페트르는 현재 슬로베니아 대표팀 장비 담당을 맡고 있고, 스탠드업 코미디언이기도 한 체네는 이번 대회 TV 중계 마이크를 잡았습니다.아버지가 가구 사업을 하면서 스키 점프 국제 심판 자격을 갖고 있으며, 막내 에마만 스키 점프 선수가 아니라고 합니다.(사진=AP, 연합뉴스)