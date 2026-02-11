"역시 30년 케미" 유재석X송은이X김숙 우애 빛났다…'틈만나면', 시청률 1위 굳건

'틈만 나면,'이 화요일 예능 최강자의 자리를 굳건히 지켰다.



지난 10일(화) 방송된 SBS '틈만 나면,'의 시청률은 최고 5.6%, 가구 4.2%, 2049 1.9%를 기록했다. 특히, 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 2049 시청률은 화요 드라마, 예능 전체 1위를 차지하며, '틈만 나면,'의 굳건한 파워를 입증했다. (닐슨코리아 수도권 기준)



이날 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 '틈 친구' 코미디언 송은이, 김숙이 상암 SBS 스포츠 캐스터, 따릉이 정비팀과 배꼽 빠지는 케미스트리를 터트렸다.



송은이, 김숙은 화음과 함께 등장, 유재석이 "내가 키운 가수들이야"라며 자랑스럽게 소개하자, 송은이는 "메뚝 선배면 무조건 와야지"라며 의리를 과시했다. 김숙은 유연석과의 첫 만남에 "연석이 애기네. 오늘 대화 되겠나"라며 형님 포스를 뽐냈다. 송은이까지 "연석이가 인물 퀴즈에서 내 사진을 보고 이름을 못 맞히더라"라며 뜻밖의 흑역사를 언급하자, 유연석은 "원래 못하는 퀴즈"라며 진땀을 흘렸고, 송은이는 "근데 내가 잘 나온 사진이다. 장항준, 박성광 사진이면 바로 '송은이' 했을 것"이라며 능청스럽게 유머로 받아쳐, 이들의 색다른 케미를 기대케 했다.



유재석, 송은이, 김숙, 유연석이 찾은 첫 번째 틈 주인은 정우영, 이준혁 SBS 스포츠 캐스터였다. '틈만 나면,' 애청자라는 정우영 캐스터는 "본방 볼 때마다 '이것은 스포츠 이상이다' 싶었다"라며 즉석에서 게임 중계를 예고해 기대를 모았다. 첫 번째 틈 미션은 배트로 야구공을 쳐서 페트병을 날리는 '물병 배팅' 게임. 김숙은 강력한 타구로 1단계 성공에 공헌한 데 이어, 2단계에서는 끝내기 안타까지 성공시켰다. 송은이는 "숙이가 조선의 3번 타자야!"라며 환호했고, 정우영 캐스터까지 "지금 거의 한국 시리즈다"라며 도파민을 만끽했다. 하지만 아쉽게 3단계에서 실패, 이준혁 캐스터는 "스포츠이기 때문에 항상 해피엔딩일 수는 없다"라는 소감으로 여운을 남겼다.



잠깐의 점심시간. 송은이, 김숙은 막둥이 유연석을 향한 애정을 드러냈다. 김숙이 "연석이가 보기보다 털털하고 괜찮다"라며 칭찬하자, 송은이는 "잘생긴 광수 느낌"이라며 유연석을 명예 희극인 라인업에 추가해 웃음을 자아냈다. 그런가 하면 '30년 지기' 유재석, 송은이, 김숙의 우정 토크가 이어져 눈길을 끌었다. 김숙은 송은이의 33년 만의 수상을 언급하며 "은이 언니가 상 타는데 눈물이 났다. 맨날 나를 응원하던 언니가 받으니까 울컥했다"라며 뭉클해했다. 이에 유재석이 "이번엔 대상 타자!"라며 거들자, 송은이는 "상 하니까 재석이 신인상 후보 때 생각난다. 재석이가 본인 후보라고 명품 정장을 샀는데, 상은 못 탔다"라며 찐친만이 아는 일화를 꺼내 들고, 유재석은 "그때 할부 갚느라 힘들었다"라며 맞장구쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.



다음 틈 주인은 서울시 공유 자전거 '따릉이' 정비사였다. 틈 주인들은 자전거로 뭉친 끈끈한 우정을 자랑해 훈훈함을 선사했다. 두 번째 틈 미션은 작업 의자에 앉아 릴레이로 풍선을 옮기는 '작업 의자 달리기' 게임이었다. 네 사람은 엉덩방아도 불사하며 1단계를 가뿐히 통과, 2단계에서 2명씩 짝지어 이동해야 하는 룰도 소화하며 농익은 팀워크를 발휘했다. 유재석은 "우리 완벽했어"라며 감탄했다. 심지어 3단계는 4명이 주고받아야 하는 초고난도 미션이었지만, 마지막 도전에서 극적인 성공을 이뤄냈다. 네 사람은 틈 주인과 강강술래까지 돌며 기쁨을 만끽했다. 김숙은 "30년 호흡을 맞춰와서 그런지 척척 맞았다"라며 뿌듯해했고, 송은이는 "막둥아 앞으로 송형 숙형한테 편하게 연락해!"라며 마지막까지 유연석을 향한 러브콜을 보내 웃음을 자아냈다.



이날 유재석, 송은이, 김숙, 유연석은 예능 합으로 다져진 끈끈한 팀워크로 유쾌함과 짜릿한 아드레날린을 선사했다. 특히 '30년 지기' 유재석, 송은이, 김숙의 두터운 우정이 맛깔난 티키타카를 선사한 가운데, 유연석이 '개그맨 3형님'들과의 센스 있는 입담 호흡으로 완성형 케미를 더했다.



'틈새 공략' 버라이어티 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)