구글, 미·유럽서 채권 발행해 하루 만에 47조 확보

▲ 구글

구글 모회사 알파벳이 미국과 유럽 시장에서 채권 발행을 통해 24시간도 채 안 돼 320억 달러(약 46조 8천억 원)를 손에 쥐었습니다.알파벳은 미국 달러화 채권을 통해 200억 달러를 조달한 데 이어 영국 파운드화와 스위스 프랑화 채권으로 110억∼120억 달러를 추가로 확보했다고 블룸버그 통신과 미 경제방송 CNBC가 10일(현지시간) 보도했습니다.알파벳의 이번 영국·스위스 시장 회사채 발행은 양국의 단일기업 채권 판매 기록을 갈아치웠습니다.55억 파운드(약 75억 달러) 규모에 달하는 파운드화 채권 발행액은 지난 2016년 내셔널그리드가 세운 종전 기록 30억 파운드를 훌쩍 뛰어넘은 수준입니다.스위스프랑화 채권 발행액도 기존 최고액이었던 로슈홀딩스의 30억 스위스 프랑(약 39억 달러)에 근소하게 앞섰습니다.특히 영국 시장에서는 관심을 모았던 100년 만기 초장기채 발행도 성공했습니다.이 채권은 10억 파운드 발행 규모의 10배에 육박하는 주문이 쇄도했습니다.해당 채권의 금리는 영국 10년물 국채와 견줘 불과 1.2%포인트(P) 높은 수준으로 발행됐습니다.기술기업이 100년 만기 채권을 발행한 것은 1996년 IBM과 1997년 모토로라의 발행 이후 약 30년 만입니다.가장 만기가 짧은 3년물 채권의 영국 국채 대비 가산금리(프리미엄)는 불과 45bp(0.45%P)로 책정됐습니다.이번 채권 발행으로 알파벳은 주요 인공지능(AI) 경쟁사들보다 인프라 투자에서 유리한 고지를 점한 것으로 풀이됩니다.올해 최대 1천850억 달러의 자본 지출을 예고한 알파벳은 지난해 기말 현금 보유액 약 1천300억 달러에 이번 채권 발행으로 조달한 320억 달러를 더하면 필요한 재원을 거의 확보한 상황입니다.특히 경쟁사보다 높은 재무 상황을 바탕으로 상대적으로 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있다는 저력도 과시했습니다.알파벳이 이번 달러화 채권을 발행하면서 국채 대비 추가로 지급하는 가산금리 수준은 장기채 기준 0.95%P에 불과합니다.이는 2.25%P인 오라클은 물론이고 1%P대인 메타 등보다도 낮은 수준입니다.아나트 아슈케나지 알파벳 최고재무책임자(CFO)는 지난 4일 실적발표 직후 컨퍼런스콜에서 "재정적으로 책임감 있는 방식으로 적절하게 투자해 매우 건전한 재무 상태를 유지하고자 한다"고 밝힌 바 있습니다.