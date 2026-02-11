매주 연애상대 소개하는 스탠퍼드판 '페북' 화제…10개대로 확산

▲ 미국 캘리포니아주 스탠퍼드대.

미국 캘리포니아주 스탠퍼드대 학생 5천여 명은 매주 화요일 밤마다 스마트폰 이메일 알람을 기다립니다.새 데이트 상대를 확인하기 위해서입니다.화요일 오후 9시마다 1명씩 상대가 '투하'(drop)되면 알고리즘이 점지해준 운명이 이 대학 기숙사 전체의 화제 중심이 됩니다.10일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널과 스탠퍼드데일리 등에 따르면 미국 스탠퍼드대에서 시작된 학생들 간 매칭 서비스 '데이트 드롭'(Date Drop)이 폭발적인 인기를 끌며 '제2의 페이스북'이 될지 관심이 쏠리고 있습니다.지난해 9월 출시된 이 서비스에는 한 학기 만에 스탠퍼드대 학부생 7천500여 명 중 67%에 달하는 5천 명 이상이 가입했습니다.컴퓨터공학 대학원생 헨리 웡이 3주 만에 개발한 이 서비스는 틴더와 같은 '무한 스크롤' 데이팅 앱에 지친 학생들의 심리를 파고들었습니다.데이트드롭에 가입하려면 "나는 전통적인 성 역할에 동의한다", "나는 도널드 트럼프 대통령을 지지한다"와 같은 가치관과 생활방식, 정치적 견해 등 66가지 질문에 답해야 합니다.응답 결과를 바탕으로 뜻이 맞는 데이트 상대를 추천하기 위해서입니다.가벼운 만남 대신 진지하고 효율적인 만남을 원하는 명문대 학생들의 취향을 저격한 셈입니다.친구들이 두 사람을 연결해주는 '큐피드' 기능이나, 관심 있는 사람을 몰래 등록하는 기능도 적용됐습니다.이와 같은 데이트드롭은 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 하버드대 재학 시절 개발한 페이스북을 연상시킵니다.재학생이 개발했다는 점, 학교 이메일 인증을 기반으로 엘리트 대학 커뮤니티를 겨냥했다는 점, 캠퍼스 내 네트워크로 빠르게 사용자를 확보했다는 점 등이 대표적인 공통점입니다.반년도 안 돼 컬럼비아대, 프린스턴대, 매사추세츠공대(MIT) 등 10개 대학으로 확산하고, 벤처 투자 210만 달러(약 30억 원)를 유치한 것도 초기 페이스북 행보와 유사합니다.물론 차이점도 명확합니다.페이스북이 직접 친구 신청을 하는 등 능동적이고 개방적인 관계를 지향했다면 데이트드롭은 데이트 상대 '점지'를 기다리는 수동적인 성향이 강합니다.또 '외모 평가' 논란으로 시작된 페이스북과 달리 데이트드롭은 가치관 중심의 건전한 관계를 표방한다는 점도 다릅니다.웡은 자신의 링크트인을 통해 "스탠퍼드대 싱글의 96%는 장기적인 관계를 원한다"고 강조했습니다.학생들은 데이트드롭에 대해 '스탠퍼드적인 문제에 대한 매우 스탠퍼드적인 해결책'이라는 의견을 내놓습니다.이 학교 2학년 학생인 앨러나 장은 "스탠퍼드대 학생들은 성공에 지나치게 집중한 나머지 사회적 교류를 뒷전으로 미뤄놓는다"며 "연애 관계는커녕 그냥 일상적인 대화를 시작하는 것조차 어려워하는 게 스탠퍼드대생들"이라고 지적했습니다.학업과 성공의 효율을 위해 미뤄놓은 사회적 관계를, 데이트드롭을 통해 효율적으로 해결하는 '사랑의 게임화'라는 것입니다.실제로 다른 데이팅 서비스인 '매리지팩트'(Marriage Pact)도 2017년 스탠퍼드에서 개발됐습니다.최근 매리지팩트 측은 데이트드롭이 자신들의 서비스와 유사하다며 지난해 11월 서비스 중단을 요구하기도 해 '스탠퍼드표' 서비스 간 법정 공방 가능성도 제기됩니다.(사진=게티이미지)