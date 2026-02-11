뉴욕증시, 꺾인 소비에 경기 둔화 우려…혼조 마감

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했습니다.앞서 이틀간 급반등한 데 이어 미국의 작년 12월 소매판매가 예상외로 둔화하면서 경기 약화에 대한 우려가 주가를 눌렀습니다.핵심 고용 지표인 1월 비농업 고용지표의 발표를 하루 앞두고 숨을 고르는 분위기도 있었습니다.10일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 52.27포인트(0.10%) 오른 50,188.14에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 23.01포인트(0.33%) 밀린 6,941.81, 나스닥종합지수는 136.20포인트(0.59%) 떨어진 23,102.47에 장을 마쳤습니다.다우 지수는 장 중과 종가 기준 사상 최고치를 경신했지만 상승분을 대부분 토해냈습니다.지난 이틀간 급반등 후 쉬어갈 만한 시점에 쉬어갈 만한 구실이 나왔습니다.미국의 12월 소매판매가 예상치를 크게 밑돌며 전월과 비교해 증가율이 '제로'인 것으로 나타났습니다.미국 상무부에 따르면 작년 12월 미국 소매판매는 전월 대비 증가율이 0%였습니다.예상치는 0.4% 증가였습니다.국내총생산(GDP)의 개인소비지출(PCE) 계산에 사용되는 핵심 소매판매(컨트롤 그룹)도 전월 대비 0.1% 감소했습니다.연말은 미국의 연중 최대 소비 대목입니다.이 기간에 소비가 늘지 못했다는 것은 미국인들이 연말 분위기를 즐길 여력을 잃고 있다는 의미입니다.미국 경제의 3분의 2를 지탱하는 소비가 약해지면서 경기 둔화에 대한 우려가 고개를 들었고 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인하 재개 시점을 앞당길 수 있다는 전망이 힘을 얻었습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리인하 확률을 21.6%까지 높여 반영했습니다.전날 마감 무렵엔 17.2%였습니다.소비 둔화가 확인되면서 11일 발표되는 비농업 고용에 대한 주목도는 더 올라갔습니다.시장은 대체로 1월 고용이 약할 것으로 보고 있습니다.아메리프라이즈파이낸셜의 앤서니 사글림베네 최고 시장 전략가는 "중산층과 저소득층이 겪는 어려움의 또 다른 구성은 고용 환경에 대해 그들이 어떻게 느끼고 있는지 여부"라며 "우리는 그것이 조금 더 불확실해졌다는 것을 알고 있다"고 말했습니다.사글림베네는 "1월 비농업 고용이 예상보다 더 약하면 그것은 지금 확산하는 분위기에 조금 더 압박을 가할 수 있다"고 말했습니다.업종별로는 소재와 유틸리티, 부동산이 올랐습니다.소비 악화 여파로 대형 소매 매장인 코스트코와 월마트도 주가가 밀렸습니다.월마트는 1.80%, 코스트코는 2.64% 떨어졌습니다.완만한 조정 흐름 속에 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술 기업들도 테슬라를 제외하고 모두 하락했습니다.최근 가파른 하락세 속에 알파벳의 시총은 어느새 4조 달러 아래로 내려왔습니다.금융서비스 업체의 주가가 대거 하락한 점도 눈에 띕니다.기술기업 알트루이스트가 인공지능(AI) 기반의 새로운 세금 관리 도구를 출시하면서 사업 영역이 잠식될 것이라는 우려가 반영됐습니다.찰스슈왑은 7.4%, LPL파이낸셜은 8.3% 급락했고 모건스탠리와 JP모건체이스도 2% 안팎으로 떨어졌습니다.페라리는 기대 이상의 4분기 실적을 내놓으면서 주가가 8% 넘게 급등했습니다.시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.43포인트(2.48%) 오른 17.79를 가리켰습니다.(사진=연합뉴스)