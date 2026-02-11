'개봉' 휴민트, 예매량 18만 장 돌파…'왕사남' 잡는다

류승완 감독의 신작 '휴민트'가 오늘(11일) 전국 극장에 개봉한 가운데 박스오피스 1위로 데뷔할지 관심이 모아진다.



11일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '휴민트'는 38.4% 예매율, 18만 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위 자리를 지키고 있다. 일주일 먼저 개봉한 경쟁작 '왕과 사는 남자'는 5일 만에 전국 100만 관객을 돌파했고, 현재까지 박스오피스 1위를 지키고 있다.



'휴민트'의 기세가 맹렬하다. 액션 거장 류승완 감독의 신작인 데다 235억 원이 투입된 대작이라는 점 여기에 조인성, 박정민, 신세경, 박해준 등의 배우들이 가세해 '보고 싶은 영화'의 조건을 갖췄기 때문이다.



한국 영화의 장기 침체기가 계속된 가운데 올해는 비교적 출발이 좋다. '만약에 우리'가 200만 관객을 돌파했고, '왕과 사는 남자'가 빠른 속도로 100만 관객을 돌파했다. 여기에 '휴민트'까지 뜨거운 예매율로 흥행에 대한 전망을 밝히고 있다.



'휴민트'는 다가오는 설 연휴를 공략하는 영화다. 개봉 첫 주, 특히 4일간 이어지는 연휴 기간 동안 200만 이상의 관객 돌파를 노린다. 현재 분위기로는 설 극장가 흥행 승자가 될 가능성이 높다. 입소문을 탄 '왕과 사는 남자'와의 쌍끌이 흥행도 가능하다. 볼만한 두 한국 영화의 등장에 극장가도 화색이다.



'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로 금일 전국 극장에 개봉했다.









(SBS연예뉴스 김지혜 기자)