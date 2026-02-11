유엔, 올해도 음력설 공식 기념우표에 '중국설'

▲ 2026년 '음력설'에 맞춰 유엔서 발행한 공식 기념우표

유엔이 '음력설'(Lunar New Year)에 맞춰 매년 발행하는 공식 기념우표에 올해도 '중국설'로 표기한 것으로 나타났습니다.서경덕 성신여대 교수는 11일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아시아권 문화를 무시하는 처사"라고 지적했습니다.서 교수가 공개한 유엔 우표 디자인은 병오년 말의 해를 맞아 말을 캐릭터로 표현하고, 유엔 로고도 함께 사용하고 있습니다.유엔은 2023년 12월 '음력설'을 선택 휴일로 지정했습니다.제78차 유엔총회 회의에서 '유동적 휴일'로 지정하는 결의안을 만장일치로 채택하면서 전 세계 유엔 직원들이 연중 기념할 수 있는 8번째 선택 휴일이 된 것입니다.서 교수는 "유엔이 음력설을 선택 휴일로 지정했다면, 공식 우표 발행에서도 '중국설'이 아닌 '음력설'로 표기해야 할 것"이라며 "음력설은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절"이라고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)