"트럼프 때문에 말싸움…미국서 아버지가 딸 총격 살해"

유영규 기자
작성 2026.02.11 09:15 조회수
한 영국인 여성이 미국에 있는 아버지 집을 방문했다가 총에 맞아 숨졌습니다.

여성은 사건 당일 아버지와 도널드 트럼프 미국 대통령을 두고 말싸움을 벌인 것으로 드러났습니다.

10일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 작년 1월 10일 영국인 루시 해리슨(23)이 미국 텍사스주 댈러스 인근 프로스퍼에 있는 아버지 크리스 해리슨의 집에서 가슴에 총상을 입고 사망했습니다.

이날 열린 검시재판에선 사망 당일 아침 해리슨 부녀간에 트럼프 대통령과 총기 소유 문제를 두고 큰 언쟁이 있었다는 증언이 나왔습니다.

루시와 함께 텍사스를 방문했던 남자친구 샘 리플러는 당시 루시가 말싸움 중 크리스에게 "내가 그 상황에 있는 여자였고, 성폭행당했다면 어떻게 느끼겠느냐"고 물었다고 전했습니다.

트럼프 대통령의 성폭력과 성추문의 피해 여성들을 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다.

이에 크리스는 "함께 사는 다른 두 딸이 있으니 크게 신경 쓰지 않을 것"이라고 말해 루시가 큰 상처를 받았다고 합니다.

리플러의 증언에 따르면 이후 공항으로 출발하기 약 30분 전, 크리스는 딸의 손을 잡고 1층 침실로 갔습니다.

약 15초 후 총성이 들렸고, 큰 비명이 이어졌습니다.

방에 뛰어가 보니 루시아 욕실 입구 바닥에 쓰러져있었습니다.

크리스는 횡설수설하며 소리를 지르고 있었습니다.

크리스는 법원에 제출한 진술서에서 딸과 총기 범죄 관련 뉴스를 보던 중 총을 보여주려고 침실로 갔고, 글록 9㎜ 반자동 권총을 들어 올리는 순간 발포가 일어났다고 밝혔습니다.

그가 방아쇠를 당겼는지는 기억나지 않는다고 주장했습니다.

그는 과거 알코올 중독 치료 이력이 있으며, 사망 당일 딸의 출국을 앞두고 불안해 약 500mL의 와인을 마셨다고 인정했습니다.

검시관은 11일 최종 결론을 내릴 예정입니다.

