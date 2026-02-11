월드컵 넉 달 앞인데 또 다친 황희찬 "종아리 부상…몇 주 결장"

▲ 황희찬

2026 북중미 월드컵 개막을 넉 달 앞두고 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 국가대표 공격수 황희찬(울버햄프턴 원더러스)이 부상으로 또다시 당분간 전열에서 이탈합니다.울버햄프턴은 롭 에드워즈 감독이 12일(이하 한국시간) 치를 노팅엄 포리스트와의 2025-2026 EPL 원정 경기를 앞두고 가진 기자회견에서 황희찬의 상태에 대해 언급한 내용을 11일 구단 홈페이지에 전했습니다.에드워즈 감독은 "황희찬은 결장한다. (복귀에) 몇 주는 걸릴 것"이라면서 "종아리 부상"이라고 밝혔습니다.그는 이어 "2주 정도 후에 다시 검사해서 상태를 지켜볼 예정이지만, 아마도 몇 주는 필요할 것 같다"고 말했습니다.황희찬은 지난 8일 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 EPL 25라운드 첼시와 홈 경기(1-3 패)에 선발 출전했다가 팀이 0-3으로 뒤지던 전반 43분 종아리 근육 통증을 호소하며 쓰러졌습니다.그라운드에 주저앉은 황희찬은 아쉬운 표정으로 스태프들과 대화를 나눴고, 결국 라디슬라프 크레이치와 교체됐습니다.힘을 앞세운 돌파가 강점으로 꼽히는 황희찬은 그동안 잦은 부상에 시달려왔습니다.올 시즌에도 지난해 10월 국가대표팀 소집 기간 종아리를 다쳐 한동안 그라운드에 서지 못했습니다.이번에 다시 다치자 일부 울버햄프턴 팬들이 황희찬을 향해 도 넘은 조롱과 비난까지 보내는 상황입니다.울버햄프턴 구단은 이날 에드워즈 감독의 말을 전하면서 "최근 팬들의 비판을 받아온 황희찬은 부상 회복을 위해 당분간 전력에서 이탈하게 됐으며, 가까운 시일 내 복귀는 어려울 것"이라고 전망했습니다.그러고는 에드워즈 감독은 노리치전에서는 황희찬의 공백 속에서 공격력을 끌어올리고자 새로 영입한 애덤 암스트롱에게 기대를 걸고 있다고 덧붙였습니다.황희찬의 부상은 울버햄프턴뿐만 아니라 월드컵을 준비하는 국가대표팀에도 걱정을 안깁니다.월드컵 개막이 넉 달 앞으로 다가온 가운데 대표팀 주요 공격 옵션 중 하나인 황희찬의 부상이 장기화하면 작지 않은 타격입니다.(사진=게티이미지)