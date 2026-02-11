1월 취업자 10만 8천 명↑…13개월 만에 최소폭 증가

▲ 대학교 취업 정보 게시판

지난달 취업자 수가 10만 명 남짓을 기록하며 1년여 만에 최소폭 증가했습니다.청년층 고용 부진은 계속됐고 추운 날씨 탓에 고령층 일자리도 위축된 영향으로 분석됩니다.국가데이터처(옛 통계청)가 오늘(10일) 발표한 '1월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천798만 6천 명으로 작년 같은 달보다 10만8천 명 증가했습니다.지난달 증가 폭은 전월보다 축소되며 2024년 12월(-5만 2천 명) 이후 가장 작았습니다.취업자 수 증가 폭은 작년 9월 31만 2천 명에서 10월 19만 3천 명으로 줄었다가 11월 22만 5천 명으로 늘었으나 12월에는 다시 16만 8천 명으로 축소됐습니다.연령대별로는 청년층(15∼29세) 취업자가 17만 5천 명 감소했습니다.40대에서도 3천 명 줄었습니다.그간 고용시장을 이끌던 고령층 일자리도 위축됐습니다.60세 이상 취업자는 14만 1천 명 늘었습니다.2021년 1월(-1만 5천 명) 이후 최소폭 증가했습니다.데이터처 빈현준 사회통계국장은 "농림어업이 고령화로 지속 감소하는 가운데 지난달 기온, 한파 영향으로 노인들의 활동성이 떨어진 영향이 있다"고 말했습니다.30대에서 10만 1천 명, 50대에서 4만 5천 명 각각 증가했습니다.산업별로는 제조업과 건설업의 고용 부진이 이어졌습니다.농림어업(-10만 7천 명), 전문과학·기술 서비스업(-9만 8천 명), 공공행정·사회보장(-4만 1천 명) 등에서 감소했습니다.제조업은 2만 3천 명, 건설업은 2만 명 각각 줄어 감소세가 계속됐습니다.15세 이상 고용률은 61.0%로 작년과 비슷한 수준입니다.실업자는 121만 1천 명으로 1년 전보다 12만 8천 명 늘었습니다.비경제활동인구 가운데 '쉬었음' 인구는 11만 명 증가했습니다.60세 이상에서 11만 8천 명 늘었습니다.(사진=연합뉴스)