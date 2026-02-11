'동상이몽2' 차태현, "조인성과 매니지먼트 공동 대표···연말에 성과급 나가서 뿌듯"

차태현이 매니지먼트 대표로서의 일화를 공개했다.



10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김병현 한경민 커플이 새로운 운명 커플로 합류했다.



이날 방송에서는 조인성과 함께 매니지먼트의 공동 대표가 된 차태현이 스페셜 MC로 등장했다.



차태현은 "우리끼리 매니저 한 명씩 해서 하자 하면서 시작을 했다. 현재 임주완 진기주 배우가 소속 배우다"라며 "그런데 이렇게 시작하고 여기저기 문의가 들어오고 있다. 하지만 저희는 사람도 없고 하다 보니 정중하게 고사 중이다"라고 설명했다.



이에 김구라와 패널들은 절친인 홍경민, 장혁은 받아줘도 괜찮지 않냐고 물었다. 그러자 차태현은 "이익이 나지 않는 분들은 고사하겠다"라며 냉정한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.



이어 차태현은 "이제훈 배우도 소속사 대표인데 월급날 눈앞이 하얘진다고 하더라. 그래서 걱정을 많이 했는데 다행히 1년이 됐는데 적자가 안 나서 성과급도 나갔다. 그래서 나름 뿌듯했다"라며 "근데 계산을 대충 하다 보니까 너무 많이 보냈더라. 매니저들도 성과급을 받고 우리가 이 정도 받을 정도로 일했나 했다고 들었다"라고 말해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)