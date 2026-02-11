'금의환향' 김상겸…아내에게 은메달 선물

밀라노-코르티나 올림픽에서 우리 선수단에 첫 메달을 안긴 스노보드 김상겸 선수가 뜨거운 환영을 받으며 귀국했습니다.



김상겸 선수는 수많은 카메라 세례를 받으며 금의환향했는데요.



[김상겸/스노보드 국가대표 : 카메라가 너무 많아서 당황스럽고 땀도 엄청 많이 나고 하는데 당분간 좀 즐겨보도록 하겠습니다.]



태극 모양 꽃다발을 준비한 아내 박한솔 씨에게 최고의 선물을 안겼습니다.



[(와이프 분 선물은?) 아. 여기 메달, 메달을. (아내: 좋아요, 충분합니다.) 메달을 주는 걸로 하겠습니다.]



기적 같은 은메달을 따낸 직후 통화하며 뜨거운 눈물을 흘렸던 이들 부부는, 다시 한 번 눈시울을 붉혔습니다.



[이제야 메달을 줄 수 있어서 다행인 것 같아요. 고맙고, 사랑한다고 하고 싶습니다. 이거 어떻게 해? 둘 다 울면 어떻게 해?]



37살에 인생 최고의 순간을 맞은 김상겸은, 나이는 숫자에 불과하다며 더 큰 포부를 얘기했습니다.



[금메달은 제가 못 받아봤으니까 금메달을 목표로 최선을 다해야 되지 않을까 싶습니다.]



(영상취재: 양두원, 영상편집: 황지영, 디자인: 황세연)