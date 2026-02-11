"빙질 왜 이래" 한국 덮친 미국 쇼트트랙 대표팀…억울한 탈락

▲ 10일(현지시간) 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 김길리가 미국팀과 충돌해 넘어지며 펜스에 부딪히고 있다.
한국 쇼트트랙 대표팀의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 메달 도전에 찬물을 끼얹은 미국 쇼트트랙 대표팀 선수들이 무른 빙질 탓에 실수가 나왔다고 밝혔습니다.
미국 쇼트트랙 국가대표인 재미동포 앤드루 허(한국명 허재영)는 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2,000ｍ 계주를 마친 뒤 공동취재구역에서 "평소 우리가 타던 곳보다는 얼음이 무딘 편"이라며 "관중이 많아서 온도가 높아진 탓에 얼음 상태가 무뎌진 것 같다"고 말했습니다.
이어 "얼음이 너무 부드러우면 힘을 제대로 줄 수 없다"며 "그래서 많이 넘어진 것 같다"고 밝혔습니다.
미국은 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에서 1위를 달리다가 커린 스토더드가 미끄러져 넘어지면서 4위로 밀려 결승 진출에 실패했습니다.
스토더드는 추격하던 한국 대표팀 김길리(성남시청)를 덮쳤고, 두 선수는 함께 나뒹굴었습니다.
한국은 3위로 결승선을 통과하면서 억울하게 메달 획득 기회를 놓쳤습니다.
이날 미국 대표팀은 유독 많은 실수를 범했습니다.
혼성 2,000ｍ 준준결승에서도 스토더드가 넘어졌으나 같은 조 프랑스와 일본도 충돌하면서 운 좋게 2위로 준결승에 진출했습니다.
미국 대표팀의 또 다른 재미동포 선수인 브랜던 김은 "피겨 스케이팅과 경기장을 같이 쓰다 보니 빙질 상태가 다른 대회와는 조금 다른 것 같다"며 "쇼트트랙과 피겨 스케이팅은 빙질이 달라야 하는데, 이를 바꿀 충분한 시간이 없어서 그런 것 같다"고 답답해했습니다.
이어 "빙질이 단단하면 코너를 돌 때 안정적인데, 무른 상태라 어렵다"며 "얼음 상태를 바꿀 순 없으니 그저 최선을 다할 수밖에 없다"고 말했습니다.
한편 스토더드는 2022 베이징 동계 올림픽에서도 코뼈가 부러지는 중상을 겪은 바 있습니다.
그는 최근 NBC 스포츠와 인터뷰에서 "베이징 올림픽 이후 불면증에 시달렸고 은퇴를 고려할 만큼 큰 고통을 겪었다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
