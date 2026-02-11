1 내년부터 5년 간 의대생 3,342명 증원



정부가 앞으로 5년 동안 의대생을 3천342명 더 뽑도록 하겠다고 발표했습니다. 이번에 늘리는 정원은 모두 지역의사 전형으로만 선발됩니다.



2. "지선 전 합당 추진 중단…당원께 송구"



정청래 민주당 대표가 6월 지방선거 이전까지 조국혁신당과의 합당 추진을 중단한다고 밝혔습니다. 정 대표는 민주당과 조국혁신당 당원들에게 사과한다며 고개를 숙였습니다.



3. "실거주 2년 유예"…다주택자에게 '숨통'



세입자를 낀 다주택자가 주택을 쉽게 처분할 수 있도록 매수자의 실거주 의무가 최대 2년까지 유예됩니다. 5월 9일 이전에 매매 계약을 하면 강남 3구와 용산구는 4개월까지, 그 밖의 규제 지역은 6개월까지 잔금과 등기를 처리할 시간을 주기로 했습니다.



4. 3,367만 명 유출…배송정보 1억 4천만 번 조회



쿠팡 개인정보 유출사고에 대한 민관 합동 조사결과, 3천367만 개 계정의 이름과 이메일이 유출된 것으로 파악됐습니다. 전화번호와 주소가 적힌 배송지 주문 정보도 1억 4천만 번이나 조회됐습니다.