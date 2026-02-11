꽁꽁 언 호수 한가운데 '빼꼼'…전날 밤 영상에 눈살

세상에 이보다 어리석고 민폐인 행동이 또 있을까요? 미국에서 황당한 트럭 침수 사고가 발생했습니다.



한파가 덮친 미국 뉴저지주의 한 호수에 픽업트럭 한 대가 빠져있습니다.



얼음 사이로 꽁꽁 얼어붙은 모습, 어쩌다 이렇게 됐나 안타까운데요.



그런데 이 트럭, 알고 보니 괜한 묘기를 부리다가 화를 좌초한 것으로 드러났습니다.



한밤중 트럭이 호수 빙판 위에서 빙글빙글 원 모양으로 도는 이른바 도넛 드리프트를 시도하다가 얼음이 깨지면서 그대로 가라앉은 겁니다.



현지 당국은 사건 다음날 아침, 소방대와 수상 구조팀, 응급구조대 등 대규모 구조 인력을 투입해 현장 수색에 나섰고 다행히 차량 안에는 사람이 없었던 것으로 확인됐습니다.



조사 결과 트럭 운전자는 면허가 유효하지 않은 40대 남성으로 밝혀졌는데요.



사고 직후 현장을 신고하지 않고 떠났다가 이후 난폭 운전과 사고 현장 이탈 등 여러 혐의로 소환장을 받았다고 하네요.



(화면출처 : 페이스북 @Tuck and Sammie J., @The Garden State, 유튜브 @tuckandsammie)