김길리, 큰 부상은 피했다…"오른팔 출혈 있지만 큰 문제 없어"

▲ 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 김길리가 미국팀과 충돌해 넘어지며 펜스에 부딪히고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 첫 메달 레이스에서 강하게 충돌한 한국 대표팀 핵심 김길리(성남시청)가 큰 부상은 피했습니다.쇼트트랙 대표팀 관계자는 "김길리가 경기 직후 통증을 호소했으나 남은 경기를 치르는 데 큰 문제는 없는 상태"라며 "남은 종목에 정상적으로 출전할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.경기 후 공동취재구역에서 만난 대표팀 김민정 코치 역시 "김길리는 오른팔이 까져서 피가 났고, 손이 조금 부어서 검진받아야 한다"며 "하지만 본인은 괜찮다고 했고, 앞으로 (경기를 치르는 데는) 괜찮을 것 같다"고 말했습니다.김길리는 이날 최민정(성남시청), 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청)과 함께 출전한 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에서 충돌 사고를 겪었습니다.앞서 달리던 미국의 커린 스토더드가 미끄러지며 넘어졌고, 이를 추격하던 김길리가 피할 틈도 없이 정면으로 부딪쳐 쓰러졌습니다.김길리는 넘어진 상황에서도 손을 뻗어 최민정과 터치했으나 한국은 간격을 좁히지 못하고 캐나다, 벨기에에 이어 3위에 그쳐 파이널B로 떨어졌습니다.김길리는 통증으로 파이널B에 출전하지 못했고, 노도희(화성시청)가 대신 레이스에 나섰습니다.한국은 준결승 직후 미국의 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 판정은 번복되지 않았습니다.대표팀 관계자는 "국제빙상경기연맹(ISU) 규정상 어드밴스를 받기 위해서는 충돌 당시 (결승 진출에 해당하는) 1, 2위로 달리고 있어야 한다"며 "당시 우리는 3위였기 때문에 규정이 명확했고, ISU의 판정을 인정할 수밖에 없었다"고 설명했습니다.아울러 "김길리가 넘어진 상황은 불가항력적인 사고였다"며 "아쉽지만, 대표팀 분위기를 잘 정비해 다음 레이스에서는 꼭 메달을 따내겠다"고 덧붙였습니다.김민정 코치는 "우리는 김길리가 넘어졌을 당시 2위와 동일선상으로 봤다"며 "어드밴스 사유가 있다고 판단해서 어필했던 것"이라고 말했습니다.이어 "심판은 우리가 3위 위치라고 판단했고, 더 항의하면 징계를 받을 수 있는 상황이라서 인정해야 했다"고 설명했습니다.올림픽 경기에서 판정, 징계 등에 공식으로 이의를 제기하려면 대표팀 지도자가 현장에서 각 국제스포츠연맹(IF)이 정한 액수의 현금을 내고 제한된 시간 안에 소청해야 합니다.한국은 2004 아테네 하계 올림픽 체조의 양태영이 오심으로 메달을 뺏긴 뒤 올림픽 오심 대응 매뉴얼을 마련했고, 이후 각 대표팀은 이의 제기용 현금을 준비한 채 모든 경기에 나서고 있습니다.(사진=연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)