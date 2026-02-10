일본 연립여당 "내각에 참여할 것"…'보수화' 가속페달 될까

▲ 일본 유신회 요시무라 히로후미 대표

일본의 강경 보수 성향 연립여당인 일본유신회가 향후 다카이치 사나에 내각에 입각하겠다는 의사를 밝혔습니다.교도통신과 지지통신에 따르면 오사카부 지사인 요시무라 히로후미 유신회 대표는 10일 오사카에서 취재진에 다카이치 총리로부터 입각을 요청받았고, 이에 응하겠다는 의향을 전달했다고 말했습니다.요시무라 대표는 전날 다카이치 총리가 전화 통화에서 "다음 개각 시에 꼭 내각에 들어와 달라"고 말했고, 이에 "내각에서 책임과 업무를 공유해 정권의 액셀 역할을 하겠다"며 내각에 들어가야 한다는 생각을 밝혔다고 전했습니다.그는 구체적 입각 시기와 자리에 대해서는 논의되지 않았다고 덧붙였습니다.요시무라 대표는 조만간 개최할 예정인 임원 회의에서 입각 여부를 협의한 이후 최종 결론을 낼 방침입니다.유신회가 내각에 들어갈 경우 각료는 물론 차관인 부대신, 차관급인 정무관에도 일부 인사를 보낼 것으로 전망됩니다.집권 자민당은 과거 공명당과 함께 정권을 운영할 당시 주로 국토교통상 자리를 공명당 측에 내줬습니다.다만 다카이치 총리가 오는 18일로 전망되는 새 내각 출범에 맞춰 각료를 교체하지 않는다는 방침을 정했다고 요미우리신문이 전했습니다.다카이치 총리가 각료를 모두 유임하면 유신회 인사의 각료 등용은 다음 개각 시점으로 미뤄질 것으로 보입니다.유신회는 지지?10월 공명당과 결별한 자민당과 연립정권을 수립하기로 했으나, 각료를 보내지 않는 이른바 '각외(閣外) 협력' 방식을 택했습니다.당시 다카이치 총리는 정권에 대해 공동 책임을 지는 각내(閣內) 협력을 요청했지만, 유신회 의원들은 어느 정도 거리를 둘 수 있는 각외 협력을 선호했습니다.유신회 의원 가운데 각료 경험이 있는 사람이 거의 없다는 현실적 판단과 다카이치 내각이 유신회 요구를 실천하는 것을 확인한 이후 입각해도 늦지 않다는 전략적 사고가 영향을 미친 것으로 분석됐습니다.하지만 지난 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 자민당이 전체 465석 중 3분의 2를 웃도는 316석을 차지해 다카이치 정권의 기반이 안정화하자 협력을 본격화해야 한다고 판단해 입장을 변경한 것으로 보입니다(사진=게티이미지)