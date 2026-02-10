쇼트트랙, 혼성계주 준결승서 미국과 충돌 탈락…메달 획득 실패

▲ 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 김길리가 미국 선수와 부딪히며 넘어지고 있다.

한국 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 메달 레이스인 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에서 미국 선수에게 걸려 넘어지는 불운을 겪고 입상에 실패했습니다.대표팀은 오늘(10일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 혼성 2,000ｍ 계주 준결승 2조에서 3위로 결승선을 통과해 상위 2개 팀에 주는 결승 티켓을 놓쳤습니다.한국은 2022 베이징 대회 혼성 2,000ｍ 계주 준준결승 탈락에 이어 이번에도 고배를 마셨습니다.대표팀은 최민정(성남시청), 임종언(고양시청), 김길리(성남시청), 신동민(고려대)이 출전한 준준결승을 1위로 통과했습니다.미국에 이어 2위를 달리던 한국은 결승선 6바퀴를 남기고 앞서 달리던 미국 선수가 넘어진 틈을 타 1위로 올라섰습니다.이후 일본과 프랑스 역시 몸싸움을 펼치다가 넘어졌고, 한국은 여유 있게 독주하면서 2분39초337의 기록으로 1차 관문을 통과했습니다.한국은 준결승 2조에서 최민정, 김길리, 황대헌(강원도청), 임종언을 내세워 캐나다, 벨기에, 미국과 경쟁했습니다.3위로 출발한 한국은 미국, 캐나다의 뒤를 이어 레이스를 이어갔습니다.그러다가 레이스 중반 1위로 달리던 미국의 커린 스토더드가 미끄러지면서 넘어졌고, 추격하던 김길리가 정면으로 충돌하며 고꾸라졌습니다.김길리는 넘어진 채로 손을 뻗어 최민정과 터치했으나 이미 간격은 크게 벌어져 있었습니다.한국은 2분 46초 554의 기록으로 캐나다, 벨기에에 이어 3위에 그치며 파이널B로 떨어졌습니다.한국은 미국의 페널티에 따른 어드밴스 획득을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 판정은 바뀌지 않았습니다.(사진=연합뉴스)