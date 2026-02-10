[D리포트] "개성공단에 돌아가고 싶어요"…내 것처럼 공장 돌리는 북한

뉴스
김아영 기자
트렁크 문이 안 닫힐 때까지 상품 박스를 욱여넣은 차량이 눈에 띕니다.

2016년 2월 10일, 당시 박근혜 정부는 북한 핵미사일 개발에 대한 대응 조치라며 개성공단 가동 중단을 전격 선언했습니다.

북한도 다음날 폐쇄하겠다고 맞받았고, 공단은 결국 멈춰 섰습니다.

이후로 10년, 개성공단에 입주했던 38개 기업 임직원 80여 명이 다시 북한으로 가는 길목에 모였습니다.

[박용만/녹색섬유(개성공단 입주기업) 대표 : 이제 함께 일한 시간보다 그들(북한 직원들)을 그리워하며 기다린 시간이 길어졌습니다.]

함께 땀 흘리며 동고동락한 그들이 보고 싶습니다.

입주 기업 123곳 가운데 34곳은 휴업하거나 폐업한 상황, 이들은 남북 경협 재개와 기업에 대한 지원을 우리 정부에 요구했고, 북측에는 생활의 터전이던 개성공단을 방문이라도 할 수 있게 해달라고 호소했습니다.

[조경주/개성공단기업협회장 : 개성공단을 결코 포기할 수 없으며 포기해서도 안 됩니다. 북측 당국은 방문 승인을 실현하기 위해 노력해줄 것을 (호소합니다.)]

통일부는 개성공단의 조속한 정상화를 희망한단 입장을 냈습니다.

개성공단 전면 중단 조치는 자해 행위였고, 2019년 김정은 위원장이 조건 없이 재개할 용의가 있다고 했는데도 성과를 내지 못했던 것은 안타깝다고 했습니다.

[윤민호/통일교 대변인 : 우리측이 아무런 상응 조치를 취하지 못하여 공단 재가동을 결정적 기회를 놓친 바 있습니다. 정부는 개성공단의 조속한 정상화를 희망합니다.]

국회와 협력해 지난 정부에서 해산된 개성공업지구 지원재단을 복원시키는 등 제도적 준비도 하겠다고 덧붙였습니다.

하지만 통일부 의지에도 불구하고, 북한의 반응과 대북 제재 여건 등을 고려하면 개성공단 정상화는 실현되기 쉽지 않은 과제란 평가가 많습니다.

북한은 2020년 개성공단에 있는 남북 공동연락사무소 건물을 폭파했고 당시 같이 훼손된 개성공단 지원센터 건물도 철거하고 있습니다.

북한은 개성공단 내 40여 개 시설을 자체적으로 가동하고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

(취재 : 김아영, 영상취재 : 정성화, 영상편집 : 조무환, 제작 : 디지털뉴스부)

 

