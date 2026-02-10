청와대 불자회, 조계사서 첫 법회…"국민을 부처님처럼 섬기는 공직자"

▲ 청와대 불자회장인 하정우 AI미래기획수석이 10일 서울 종로구 조계사 대웅전에서 봉행된 취임 법회에서 취임사를 하고 있다.

청와대 내 불교 신자들로 구성된 '청와대 불자회'(청불회)가 서울 조계사 대웅전에서 첫 법회를 열고 공식 출범했습니다.오늘(10일) 오후 열린 불자회장 취임 법회에선 청불회 회장인 하정우 AI미래기획수석과 부회장인 강유정 대변인 등 회원들과 강훈식 대통령비서실장이 참석했습니다.조계종 총무원장 진우스님, 천태종 총무원장 덕수스님, 이헌승 국회 정각회장 등도 함께 자리했습니다.강훈식 실장은 현장 축사에서 "불교는 국가적 위기마다 국민들을 단합시키고 외세의 침략을 막아낸 우리 민족 정신문화의 근간"이라며 "청불회도 그 정신을 이어 정부가 나아갈 길을 제시하고 국민을 통합하는 길에 큰 역할을 해주시길 기대한다"고 당부했습니다.청불회장을 맡은 하 수석은 "국가의 미래 기술을 다루는 소임을 맡고 있지만 기술의 끝은 결국 사람을 향해야 한다는 점에서 부처님의 가르침과 궤를 같이한다"고 밝혔습니다.진우스님은 법어를 통해 "청불회원 모두가 삶 속에서 조급함을 내려놓고 차분히 정진함으로써 부처님의 법향(法香)을 사회 곳곳에 널리 전해주길 바란다"고 전했습니다.부회장을 맡은 강 대변인은 "국민 한 분 한 분을 부처님처럼 섬기며 낮은 곳을 먼저 살피는 겸손한 공직자가 되겠다"며 "부처님의 자비와 지혜를 담은 행정으로 국민을 위한 희망의 등불이 되겠다"는 내용의 발원문을 낭독했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)