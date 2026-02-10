뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'금의환향' 김상겸…아내에게 은메달 선물

서대원 기자
작성 2026.02.10 21:15 조회수
PIP 닫기
밀라노-코르티나 올림픽에서 우리 선수단에 첫 메달을 안긴 스노보드 김상겸 선수가 뜨거운 환영을 받으며 귀국했습니다.

김상겸 선수는 수많은 카메라 세례를 받으며 금의환향했는데요.

[김상겸/스노보드 국가대표 : 카메라가 너무 많아서 당황스럽고 땀도 엄청 많이 나고 하는데, 당분간 좀 즐겨보도록 하겠습니다.]

태극 모양 꽃다발을 준비한 아내 박한솔 씨를 만나 최고의 선물을 안겼습니다.

[김상겸/스노보드 국가대표 : (와이프 분 선물 혹시?) 아. 여기. 메달, 메달을 (좋아요. 충분합니다.) 메달을 주는 걸로 하겠습니다.]

기적 같은 은메달을 따낸 직후 통화하며 뜨거운 눈물을 흘렸던 이들 부부는, 다시 한번 눈시울을 붉혔습니다.

[김상겸/스노보드 국가대표 : 이제야 메달을 줄 수 있어서 다행인 것 같아요. 고맙고 사랑한다고 하고 싶습니다. 이거 어떻게 해. 둘 다 울면 어떻게 해.]

37살에 인생 최고의 순간을 맞은 김상겸은, 나이는 숫자에 불과하다며 더 큰 포부를 얘기했습니다.

[김상겸/스노보드 국가대표 : (올림픽) 금메달은 제가 못 받아봤으니까 금메달을 목표로 최선을 다해야 되지 않을까 싶습니다.]

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지