일 개헌 속도전 천명…"'자위대 명기' 정면 대응"

총선 압승 이후, 일본 정부와 자민당 등 여권이 개헌에 속도를 내고 있습니다. 방위상과 연립여당 대표가 잇따라 나서 자위대를 헌법에 명시하는 방안을 포함해 개헌을 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



자민당의 차세대 주자로 꼽히는 고이즈미 신지로 방위상이 평화헌법 개정에 속도를 내겠단 의지를 공개적으로 드러냈습니다.



[고이즈미 신지로/일본 방위상 : (개헌안을) 국민투표에 부칠 기회를 가능한 한 빨리 국민에게 제공해야 합니다.]



자민당은 그동안 개헌을 통해 자위대를 헌법에 명기해야 한다고 주장해 왔고, 이번 총선 공약에도 담았습니다.



자민당보다 더 보수적인 연립여당 일본유신회는 정면 대응을 예고했습니다.



[요시무라 히로후미/일본유신회 대표 : 헌법 개정 논의는 속도를 내야 합니다. 특히 헌법 9조의 자위대 (명기) 방식은 정면에서 대응하고자 합니다.]



헌법 9조는 일본 평화헌법의 핵심으로, 전쟁과 무력 행사의 영구 포기, 육·해·공군 전력 보유 금지, 그리고 교전권 부인을 명시하고 있습니다.



요시무라 대표는 자민당과 유신회가 이미 개헌 협의체를 출범시켰다고 밝혔습니다.



특히 유신회는 집단 자위권 전면 용인, 자위권 명문화까지 요구하며 일본을 아예 '전쟁 가능한 국가'로 헌법에 규정해 놓자는 입장입니다.



다카이치 총리가 총선 직후 개헌 의지를 재확인한 가운데, 자민당과 유신회 등 여권은 개헌 움직임에 가속페달을 밟는 분위기입니다.



중국은 즉각 반발했습니다.



[장빈/중국 국방부 대변인 : 자위대를 정당화하려는 게 아니라 군사적 제약을 해소하려는 것입니다. 정상국가로 돌아가려는 것이 아니라 군군주의의 잘못된 길로 다시 가려는 시도입니다.]



다카이치 총리 압승 이후 중·일 간 긴장이 고조되는 가운데, 중국은 오늘(10일) 일본과 영유권 분쟁 중인 센카쿠 열도 해역에 함정을 보내 순찰을 실시했다고 밝혔습니다.



