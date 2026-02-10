중국 해경, 센카쿠열도 공개 순찰…'선거 압승' 다카이치 겨냥한 듯

▲ 센카쿠열도 인근 수역서 이동하는 중국 해경국 선박

중국 해경이 일본과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오<釣魚島>)열도에 함정을 보내 순찰했습니다.중국 해경은 오늘(10일) 소셜미디어를 통해 "10일 해경 2503 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 안에서 순찰했다"며 "이는 중국 해경이 법에 따라 전개하는 권익 수호 순찰 활동"이라고 발표했습니다.일본이 실효 지배 중인 센카쿠열도는 중국과 일본이 서로 영유권을 주장하며 대립하는 지역입니다.중국 해경의 순찰은 중일 양국의 외교·안보 긴장감을 높이는 요인으로 작용해 왔습니다.중국은 지난해 센카쿠열도 인근에서 357일의 순찰 일수를 기록하는 등 최근 거의 매일 해경선을 보내고 있는데, 일본이 자국의 이른바 '핵심 이익'을 침해하는 듯한 발언이나 행동을 할 때는 순찰 사실을 공개하며 '무력시위' 효과를 노리기도 했습니다.이날 순찰 발표는 다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 자민당이 지난 8일 중의원 선거에서 압승을 거둔 것과 시기적으로 맞물렸습니다.중국은 다카이치 총리가 지난 11월 '대만 유사시 개입' 취지의 발언을 한 이후 일본 공세 카드를 잇따라 꺼내 들었으나, 중의원 선거 압승으로 다카이치 총리의 집권 기반이 오히려 강화되자 정부 브리핑과 관영매체를 통해 '불편한 심기'를 숨기지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)