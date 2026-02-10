뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중국 해경, 센카쿠열도 공개 순찰…'선거 압승' 다카이치 겨냥한 듯

유덕기 기자
작성 2026.02.10 18:40 조회수
중국 해경, 센카쿠열도 공개 순찰…'선거 압승' 다카이치 겨냥한 듯
▲ 센카쿠열도 인근 수역서 이동하는 중국 해경국 선박

중국 해경이 일본과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오<釣魚島>)열도에 함정을 보내 순찰했습니다.

중국 해경은 오늘(10일) 소셜미디어를 통해 "10일 해경 2503 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 안에서 순찰했다"며 "이는 중국 해경이 법에 따라 전개하는 권익 수호 순찰 활동"이라고 발표했습니다.

일본이 실효 지배 중인 센카쿠열도는 중국과 일본이 서로 영유권을 주장하며 대립하는 지역입니다.

중국 해경의 순찰은 중일 양국의 외교·안보 긴장감을 높이는 요인으로 작용해 왔습니다.

중국은 지난해 센카쿠열도 인근에서 357일의 순찰 일수를 기록하는 등 최근 거의 매일 해경선을 보내고 있는데, 일본이 자국의 이른바 '핵심 이익'을 침해하는 듯한 발언이나 행동을 할 때는 순찰 사실을 공개하며 '무력시위' 효과를 노리기도 했습니다.

이날 순찰 발표는 다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 자민당이 지난 8일 중의원 선거에서 압승을 거둔 것과 시기적으로 맞물렸습니다.

중국은 다카이치 총리가 지난 11월 '대만 유사시 개입' 취지의 발언을 한 이후 일본 공세 카드를 잇따라 꺼내 들었으나, 중의원 선거 압승으로 다카이치 총리의 집권 기반이 오히려 강화되자 정부 브리핑과 관영매체를 통해 '불편한 심기'를 숨기지 않고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지