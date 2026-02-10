중, 다카이치 '중일 대화 입장' 일축…개헌 가능성엔 '경고'

▲ 다카이치 사나에 일본 총리, 시진핑 중국 국가주석

중국은 최근 총선에서 압승한 다카이치 사나에 일본 총리가 거론한 '중일 대화' 입장을 일축하며 다카이치 총리가 '유사시 타이완 개입' 발언을 철회해야 한다는 종전 입장을 반복했습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 10일 브리핑에서 "중국은 여러 차례 엄정한 입장을 밝힌 바 있다"며 "진정한 대화는 상대방을 존중하고 합의를 준수하는 기초 위에 만들어질 수 있고, 입으로는 대화를 외치며 손으로는 대결에 바쁜 이런 식의 대화는 누구도 받아들일 수 없다"고 말했습니다.린 대변인은 "일본이 진심으로 중일 전략적 호혜 관계를 발전시킬 생각이 있다면, (그 방법은) 매우 간단하고 또 매우 명확하다"며 "다카이치의 잘못된 타이완 관련 발언을 철회하고, 중일 4대 정치문건과 일본이 한 정치적 약속을 지키며, 실제 행동으로 대화의 성의를 보이는 것"이라고 강조했습니다.이날 언급은 다카이치 총리가 전날 기자회견에서 "중국과 건설적이고 안정적인 관계를 구축한다는 방침을 유지하고 있다, 양국 간에는 우려와 과제가 있는 만큼 의사소통이 중요하고 중국과 대화는 열려 있다"고 말한 것에 관해 중국 입장을 밝힌 것입니다.중일 관계는 다카이치 총리가 취임 직후인 지난해 11월 타이완 유사시 '집단 자위권'을 발동해 개입할 수 있다는 취지의 발언을 한 뒤로 급속히 얼어붙었습니다.중국은 다카이치 총리가 '핵심이익 중의 핵심'인 타이완 문제에서 레드라인을 넘었다며 여행·유학 자제령과 수산물 수입 중단, 이중용도 물자(군사용으로도 민간용으로도 활용 가능한 물자) 수출 금지까지 강도 높은 보복 카드를 잇따라 꺼내며 압박했습니다.중국 정부가 일본과의 대화를 거부하고 관영매체들은 다카이치 총리의 집권 기반이 취약하다며 '단명 총리'가 될 수 있다는 관측을 제기하기도 했으나, 지난 8일 치러진 일본 중의원 선거에서 다카이치 총리가 이끈 자민당은 전체 465석 가운데 개헌안 발의선을 상회하는 316석을 확보하며 압도적인 승리를 거뒀습니다.중국 국방부는 일본의 '개헌' 문제를 직접 거론했습니다.장빈 중국 국방부 대변인은 이날 "오랫동안 일본 정부는 이른바 헌법 '해석'이라는 수법으로 '전수방위'(專守防衛·공격을 받을 경우에만 방위력 행사 가능) 원칙을 끊임없이 돌파해왔다"며 "집단 자위권을 해금하고, '방어'를 구실로 공격 무기·장비를 대대적으로 발전시키면서 일본 '재군사화'에 허위의 '법치' 외피를 씌웠다"고 말했습니다.그는 "(일본은) 지금 또다시 대담하게 자위대 헌법 명기를 도모하고 있다"며 "이는 법을 완비하는 것이 아니라 '평화헌법'의 기반을 없애는 것이고, 자위대의 정명(正名·이름 바로잡기)을 위한 것이 아니라 군사적인 제약을 해소하기 위한 것이며, '정상국가'로 돌아가는 것이 아니라 군국주의의 나쁜 길로 돌아가려는 것"이라고 했습니다.그는 "각종 징후가 보여주듯 일본 우익 세력은 군사·여론·법률 등 여러 방면에서 손을 써서 전후 국제 질서에 도전하려 고심하고 있다"며 "국제 사회는 응당 고도로 경계하고 단호히 억제해 제2차 세계대전 승리의 성과와 지역 평화·안정을 함께 수호해야 한다"고 덧붙였습니다.