"'재판 중계' 특검법 조항 위헌" 윤 헌법소원, 헌재 정식 심판

▲ 윤석열 전 대통령

윤석열 전 대통령 측이 내란 특별검사법에 명시된 재판 의무 중계, 플리바게닝(유죄협상제) 조항에 대해 낸 헌법소원이 헌법재판소의 정식 판단을 받습니다.헌재는 오늘(10일) 윤 전 대통령 측이 내란특검법 11조 4·7항과 25조의 위헌 여부를 확인해달라며 낸 헌법소원을 정식 심판에 회부했습니다.헌재법에 따라 헌재는 재판관 3명으로 구성된 지정재판부를 통해 헌법소원이 법적 요건을 갖췄는지 판단합니다.지정재판부가 법적인 하자가 없다고 판단하면 재판관 9명이 심리하는 전원재판부에 회부합니다.내란특검법 11조 4·7항은 내란특검팀이 기소한 사건의 1심 재판을 의무적으로 중계하도록 정합니다.같은 법 25조는 특검 수사 대상과 관련해 죄를 자수하거나 타인의 죄를 규명하는 주요 진술 및 증언을 한 이들에 대해 형벌을 감경·면제할 수 있다고 규정합니다.윤 전 대통령 측은 재판 의무 중계 조항을 두고 "재판 참여자들이 과도한 여론의 압박을 받도록 하고 있다"며 공정한 재판받을 권리를 침해한다고 주장해 왔습니다.윤 전 대통령 측은 지난해 10월 같은 특검법 조항을 문제 삼으며 내란 우두머리 혐의 사건을 심리하는 재판부에 위헌법률심판 제청도 신청한 바 있습니다.재판부가 신청을 받아들여 헌재에 위헌 심판을 제청할 경우 헌재 결정이 나오기 전까지 해당 재판은 중지됩니다.다만, 해당 재판부는 제청 결정을 하지 않은 채 오는 19일 선고기일을 잡아뒀습니다.