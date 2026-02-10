홍명보호 3월 A매치 첫 상대로 '아프리카 강호' 코트디부아르

▲ 한국 남자 축구 대표팀

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 '아프리카 강호' 코트디부아르와 3월 A매치 평가전을 치릅니다.대한축구협회는 다음 달 유럽 원정으로 치러질 두 차례의 평가전 상대를 확정해 발표했습니다.대표팀은 한국시간으로 오는 3월 28일 오후 11시 영국 런던 인근에서 코트디부아르와 맞붙은 뒤 장소를 옮겨 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈에서 홈팀 오스트리아와 격돌합니다.첫 상대인 코트디부아르(FIFA 랭킹 37위)는 북중미 월드컵 아프리카 예선 F조 1위로 본선행을 확정 지은 팀입니다.월드컵 본선에서는 독일, 퀴라소, 에콰도르와 함께 E조에 속해 있습니다.최근 치른 아프리카 네이션스컵에서는 8강에서 이집트에 패해 대회 2연패에 실패했지만, 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드), 에반 은디카(AS로마) 등 유럽 빅리그 주전급 선수들이 대거 포진해 있어 만만치 않은 전력을 자랑합니다.한국은 역대로 코트디부아르와 한 번 맞붙어 승리를 거뒀습니다.2010년 3월 런던 평가전 당시 이동국과 곽태휘의 연속 골로 2대0 완승한 바 있습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)