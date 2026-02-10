코스피, 오름폭 줄여 5,300대 강보합 마감…코스닥은 하락

▲ 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시돼있다.

코스피가 10일 미국 기술주 훈풍에도 상승폭을 줄여 5,300대에서 강보합 마감했습니다.이날 코스피는 전장보다 3.65포인트(0.07%) 오른 5,301.69에 장을 마쳤습니다.지수는 전장보다 52.17포인트(0.98%) 오른 5,350.21로 출발해 한때 5,363.62까지 상승했으나 장중 오름폭을 줄였습니다.이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.2원 내린 1,459.1원을 나타냈습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1,424억 원, 5,641억 원 순매수했으며 개인은 8,730억 원 순매도했습니다.외국인은 코스피선물시장에서도 3,862억 원 '사자'를 나타냈습니다.간밤 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 매수세가 유입된 가운데 3대 지수가 일제히 올랐습니다.엔비디아가 2.4% 오르며 시가총액 4조 6천억 달러 선을 회복했으며, 필라델피아 반도체지수도 1.42% 상승했습니다.필라델피아반도체지수는 전 거래일 5.70% 급등한 데 이어 이틀째 상승세를 나타냈습니다.이에 이날 국내 증시도 미국발 훈풍에 장 초반 상승폭을 키우는 모습이었습니다.다만, 전날 코스피가 4% 급등해 오름폭이 컸던 만큼 차익 실현 매물이 출회되며 장중 오름폭은 축소됐습니다.특히 장중 반도체주가 하락세로 돌아서며 지수에 하방 압력을 가하는 모습이었습니다.아울러 이번 주 미국 소매판매 및 소비자물가지수 공개 등 주요 이벤트를 앞둔 경계감도 증시 투자 심리를 위축시킨 것으로 풀이됩니다.현대차(0.52%)가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 훈련 영상이 공개되자 기대감에 급등한 뒤 오름폭을 줄인 채 마감했으며, 기아(0.59%)도 올랐습니다.아울러 KB금융(2.71%), 신한지주(4.82%) 등 금융주와 삼성바이오로직스(0.94%), 삼성물산(1.44%) 등도 상승했습니다.반면 장 초반 오르던 삼성전자(-0.36%)와 SK하이닉스(-1.24%)가 장중 하락세로 돌아서며 지수 상단을 제한했습니다.LG에너지솔루션(-1.01%), SK스퀘어(-3.55%), 두산에너빌리티(-1.36%), 한화에어로스페이스(-3.94%), HD현대중공업(-1.11%) 등도 내렸습니다.업종별로 보면 종이목재(8.26%), 화학(1.03%), 증권(0.92%) 등이 올랐으며 전기가스(-2.40%), 의료정밀(-1.09%) 등은 내렸습니다.코스닥지수는 전장보다 12.35포인트(1.10%) 내린 1,115.20에 장을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)