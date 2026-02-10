청와대 "한일, 미래지향적으로 공동 과제 해결 주력하자는 입장 불변"

▲ 김남준 대변인이 지난해 12월 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대는 일본 집권 자민당의 총선 압승 이후 한일관계와 관련해 "서로 안정적 발전 방향에 대해 의견을 교류하고, 공동의 과제를 해결해 나가는 데 주력하자는 입장은 지금도 변함이 없다"고 밝혔습니다.김남준 청와대 대변인은 브리핑에서 향후 다카이치 사나에 총리 내각의 우경화 우려와 한일관계 영향에 관한 질문이 나오자 "한일 정상회담 등을 통해 지속적으로 확인한 대로 양국 관계가 미래지향적으로 가야 한다"며 이같이 말했습니다.이어 "아직 오지 않은 일에 대해 미리 말씀드릴 수 있는 부분은 없다"고 덧붙였습니다.김 대변인은 이재명 대통령과 다카이치 총리 간에 통화로 얘기한 것이 있었느냐는 질문에는 "어제(9일) (이 대통령이) SNS를 통해 입장을 내놓았고, 그에 대해 다카이치 총리도 화답했다"며 "그 정도의 메시지가 교환됐다. 별도의 통화는 없었다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)